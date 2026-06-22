De Barrionuevo a Ábalos, del delito de secuestro a la malversación: la lista de los nueve ministros condenados

José Luis Ábalos es el noveno ministro que recibe una condena por los tribunales. La lista comienza con José Barrionuevo, al frente de Interior de 1982 a 1988 y condenado por los GAL, e incluye a ministros en gobiernos socialistas y populares por delitos de malversación, cohecho o blanqueo de capitales, en su mayoría, de índole económica. Los 24 años y tres meses de prisión a Ábalos suman la mayor condena recibida por un ministro, aunque es Jaume Matas quien acumula más número de sentencias en contra. En VerificaRTVE recopilamos nombres y las primeras sentencias, como la que ha recaído hoy sobre Ábalos (algunas fueron rebajadas al ser recurridas o los delitos, indultados).

Eduardo Zaplana: 10 años y 5 meses de prisión por el 'caso Erial' Eduardo Zaplana fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y portavoz del Gobierno presidido por José María Aznar entre 2002 y 2004. Fue condenado en 2024 a 10 años y 5 meses de prisión por la Audiencia Provincial de Valencia por el 'caso Erial', que investigaba fraudes en la concesión de las ITV y las adjudicaciones del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana . El Tribunal le declaró autor de los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales y le impuso, además, 17 años y 10 meses de inhabilitación para empleo o cargo público, 3 años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión y multas que en total superan los 25 millones de euros. Fue absuelto del delito de grupo criminal.José Barrionuevo: 10 años de condena por el secuestro de Segundo Marey

José Barrionuevo: 10 años, por el secuestro de Segundo Marey José Barrionuevo fue ministro del Interior de 1982 a 1986, del Interior y después de Transportes de 1986 a 1989 y de Transportes de 1989 a 1991. Fue condenado a 10 años de prisión el 29 de julio de 1998 por un delito de malversación de caudales públicos y otro de secuestro en el 'caso GAL' (Grupos Antiterroristas de Liberación), lo que se conoció como guerra sucia contra ETA. Ese mismo año, el Gobierno de José María Aznar le concedió el indulto de dos tercios de la condena a prisión. Con el caso GAL se denominó a la investigación del secuestro en 1983 de Segundo Marey, el secuestro por error de este ciudadano hispanofrancés pagado con fondos reservados.

Rodrigo Rato: más de 9 años por las tarjetas 'black' y por su patrimonio Rodrigo Rato fue vicepresidente y ministro de 1996 al 2000 y de 2000 a 2004 con José María Aznar y recibió dos condenas. En febrero de 2017, de la Audiencia Nacional a cuatro años y medio de prisión por un delito continuado de apropiación indebida en el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, el mismo caso de Virgilio Zapatero. La Audiencia entendió que había dirigido el sistema por el que se entregaban las tarjetas VISA opacas a consejeros y directivos de la entidad para gastos personales, sin que tuvieran que justificar ninguno pese a no ser legal. Siete años después, en 2024, la Audiencia provincial de Madrid le condenó a otros 4 años y 9 meses por tres delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares por un incremento ilícito de su patrimonio.

Griñán y Chaves, por el caso 'ERE': 6 años de cárcel y 9 de inhabilitación, respectivamente Aunamos los casos de José Antonio Griñán y Manuel Chaves porque fueron condenados por el mismo caso, el de los ERE fraudulentos en Andalucía, como máximos responsables de un sistema para conceder ayudas a distintas empresas sin control, lo que permitió repartir arbitrariamente 680 millones de euros. Griñán fue condenado a seis años de cárcel por un delito continuado de malversación y quince de inhabilitación por otro de prevaricación, mientras que Chaves fue condenado a inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia pero el Tribunal Constitucional la anuló. José Antonio Griñán fue ministro de Sanidad de 1992 a 1993 y de Trabajo de 1993 a 1996, con Felipe González. Manuel Chaves fue vicepresidente y ministro de Política Territorial de 2009 a 2011 con José Luis Rodríguez Zapatero.

Virgilio Zapatero: 8 meses de prisión por las tarjetas 'black' de Caja Madrid Barrionuevo compartió consejo de ministros con Virgilio Zapatero, que fue responsable de Relaciones con las Cortes con Felipe González de 1986 a 1989 y de 1989 a 1993. Fue condenado por la Audiencia Nacional años después, en 2017, en la causa por el uso de las llamadas tarjetas 'black' de Caja Madrid y Bankia, tarjetas con las que se pagaban gastos personales. El Tribunal Supremo le redujo después la pena a cuatro meses de prisión.