¿Cuántos políticos hay en España?
Mensajes de redes sociales afirman que España tiene más políticos que Alemania, Francia e Inglaterra juntos. El número de cargos públicos elegidos por los ciudadanos en España supera los 69.000, pero sólo en Francia alcanza el medio millón, incluidos en ambos casos los cargos elegidos por los ciudadanos en los tres niveles de la administración: el estatal, el regional y el local. En VerificaRTVE hacemos cuentas y te explicamos el resultado.
Un mensaje en Instagram del 10 de diciembre, con 89.800 'me gusta', afirma que "España tiene más políticos que Alemania, Inglaterra y Francia juntos". También en X o en Facebook encontramos publicaciones que repiten la misma idea.
España tiene más de 69.000 cargos por elección
Los mensajes difundidos no precisan qué entienden por 'políticos'. Cada país tiene una estructura política diferente. Para poder realizar una comparación aproximada, hemos tomado como referencia el número de políticos elegidos en urna en los cuatro países. Hemos añadido los ministros y consejeros, aunque estos cargos no los elijan los ciudadanos.
En el caso de España, tenemos en cuenta los datos del Gobierno y de los gobiernos autonómicos, el Congreso, el Senado, el Parlamento Europeo, los parlamentos autonómicos, las ciudades autónomas y las entidades locales. El resultado es 69.824 cargos. El grupo mayoritario lo forman los concejales, que son 67.152, según los datos del Ministerio del Interior correspondientes a las elecciones de 2023. De los alcaldes de los 8.129 municipios del país, 2.269 no cobran un sueldo, según las cifras del Sistema de Información Salarial de puestos de la administración (ISPA).
Francia supera el medio millón de cargos públicos elegidos
En el caso de Francia, también hemos utilizado como criterio de búsqueda el número de cargos públicos elegidos por los ciudadanos. Sólo este capítulo supera el medio millón de puestos. Francia es un país centralizado, pero cuenta con una amplia red de municipalidades y organizaciones locales. Según el directorio nacional de cargos elegidos, hay doce categorías desde la Asamblea Nacional y el Senado a los municipios, incluidos los 18 consejos regionales, como el de Île de France, el más grande del país, con 206 miembros. No se tiene en cuenta en este directorio ni al presidente de la República ni al gobierno (35 miembros actualmente), que sí sumamos a nuestro recuento. La lista en conjunto alcanza los 560.000 cargos, aunque el grueso lo componen los 486.844 concejales municipales, entre los que se encuentran los 34.867 alcaldes del país.
La Fundación para la Investigación sobre Administraciones y Políticas Públicas (IFRAP), ofrecía ya en 2023 una cifra total de cargos elegidos por los franceses similar, de 567.222, por debajo de los 618.384 que obtuvo al hacer este mismo recuento en 2014. Esta Fundación mantiene una posición crítica sobre el número de cargos del país: "Francia tiene demasiados cargos electos y es difícil pedir a los franceses que hagan esfuerzos y a los funcionarios públicos que acepten reducir sustancialmente su número sin que ellos den ejemplo".
Los casos de Alemania y Reino Unido
La cifra de Francia por sí sola supera a la de España. ¿Qué ocurre en Alemania? Se trata de un país descentralizado como España, con estructura central y 16 estados federados, los ‘länder’, con sus respectivos parlamentos y gobiernos. También cuenta con unas 10.788 municipalidades, según los datos confirmados a VerificaRTVE por la Embajada alemana en España, que no ha precisado el número de concejales. Cada municipalidad tiene un alcalde, el 60% de ellos sin sueldo, según la información de la legación diplomática. Sumando por tanto sólo esos casi 11.000 alcaldes, más los parlamentos y gobiernos de los 16 estados (länder) y las instituciones federales, la cifra asciende al menos a 13.700 cargos.
El tercer país mencionado en los mensajes es Inglaterra. Las principales instituciones de todo el Reino Unido (integrado por Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia) elegidas por los ciudadanos son el Parlamento, los parlamentos de Gales, Irlanda del Norte y Escocia, además de 19.106 concejales en los ayuntamientos y unos 12.000 consejos locales y parroquiales. En total, 32.000 cargos.