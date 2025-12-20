¿Cuántos políticos hay en España?

Mensajes de redes sociales afirman que España tiene más políticos que Alemania, Francia e Inglaterra juntos. El número de cargos públicos elegidos por los ciudadanos en España supera los 69.000, pero sólo en Francia alcanza el medio millón, incluidos en ambos casos los cargos elegidos por los ciudadanos en los tres niveles de la administración: el estatal, el regional y el local. En VerificaRTVE hacemos cuentas y te explicamos el resultado.

Un mensaje en Instagram del 10 de diciembre, con 89.800 'me gusta', afirma que "España tiene más políticos que Alemania, Inglaterra y Francia juntos". También en X o en Facebook encontramos publicaciones que repiten la misma idea.

España tiene más de 69.000 cargos por elección Los mensajes difundidos no precisan qué entienden por 'políticos'. Cada país tiene una estructura política diferente. Para poder realizar una comparación aproximada, hemos tomado como referencia el número de políticos elegidos en urna en los cuatro países. Hemos añadido los ministros y consejeros, aunque estos cargos no los elijan los ciudadanos. En el caso de España, tenemos en cuenta los datos del Gobierno y de los gobiernos autonómicos, el Congreso, el Senado, el Parlamento Europeo, los parlamentos autonómicos, las ciudades autónomas y las entidades locales. El resultado es 69.824 cargos. El grupo mayoritario lo forman los concejales, que son 67.152, según los datos del Ministerio del Interior correspondientes a las elecciones de 2023. De los alcaldes de los 8.129 municipios del país, 2.269 no cobran un sueldo, según las cifras del Sistema de Información Salarial de puestos de la administración (ISPA).