La UE, dispuesta a abrir un "canal directo" con Rusia para negociar con Ucrania pero rechaza ser mediador
- El presidente del Consejo Europeo ha aclarado que no pretende mediar con Rusia
- "Zelenski tiene la legitimación de negociar en representación de Ucrania", asegura
La Unión Europea (UE) no aspira a mediar en las futuras negociaciones con Rusia, ha asegurado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la clausura del Consejo Europeo, celebrado en Bruselas desde el jueves. El máximo representante de esta institución ha explicado que esto no sería posible al "no poder ser neutrales", pero ha defendido la necesidad de establecer un "canal diplomático de comunicación" con el Kremlin.
Los jefes de Estado o de Gobierno de la UE se han reunido en la capital belga en un encuentro dedicado a abordar diferentes temáticas, como las relaciones con China, el nuevo pacto europeo migratorio o el papel de Europa en las guerras en Ucrania y Oriente, con la presencia del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.
Respecto a este último asunto, Costa ha afirmado que pretende "aclarar malentendidos" tras haberse confirmado contactos entre su equipo y el Kremlin, y ha subrayado la importancia de hablar directamente con Moscú, algo que no supone "entrar en competencia" con el resto de actores del conflicto.
El representante de la UE ha sido cuestionado por el momento en el que estos contactos se han producido. "¿Por qué ahora, si el conflicto comenzó en 2022", ha preguntado un periodista. Costa ha respondido que ahora es el momento de "meter presión a Rusia" y de escucharles aunque no pretende "reemplazar a Ucrania". "Solo Ucrania y el presidente Zelenski tienen legitimación para representar a Ucrania. Sin embargo, la UE tiene intereses concretos respecto a la seguridad en este asunto". ha subrayado.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también se ha pronunciado sobre este aspecto, y ha asegurado que Rusia es el único implicado que "busca la violencia": Ucrania quiere paz, la UE quiere paz, tarde o temprano Rusia tendrá que sentarse a negociar".
Recientemente, La UE ha aprobado un préstamo de la de 90 000 millones de euros a Ucrania, ha aplicado sanciones a Rusia y ha completado el primer clúster de conversaciones oficiales para la adhesión del país a la Unión. Desde la salida de Viktor Orbán del ejecutivo de Hungría, el principal aliado del presidente ruso Vladimir Putin en la institución, Bruselas no ha tenido impedimentos para mostrar un apoyo firme y activo a Ucrania.
Von der Leyen pide ser más "proactivos" en defensa comercial
Otro de los asuntos clave de la cumbre entre los líderes ha sido la manera de enfrentarse y relacionarse comercialmente con China. Von der Leyen ha asegurado que la UE debe usar sus instrumentos de política comercial de forma más "proactiva" para defenderse de países como el gigante asiático.
Los Veintisiete consideran que Bruselas tarda actualmente demasiado tiempo en poder actuar frente a la competencia de Pekín y han instado a la Comisión a presentar una propuesta en la próxima cumbre de octubre con medidas que puede adoptar la UE en este ámbito. La representante de la Comisión Europea ha anunciado que Bruselas presentará un nuevo "instrumento de diversificación" comercial para ayudar a las empresas europeas a reducir más rápidamente la dependencia que hoy en día tienen con respecto a las materias primas chinas.
La política del Partido Popular Europeo ha señalado que, en los últimos cinco años, las importaciones europeas desde China han aumentado un 45 %, lo que supone un déficit comercial de unos 360.000 millones de euros anuales. Una situación que "simplemente es insostenible", según Costa.