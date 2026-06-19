La UE, dispuesta a abrir un "canal directo" con Rusia para negociar con Ucrania pero rechaza ser mediador

La Unión Europea (UE) no aspira a mediar en las futuras negociaciones con Rusia, ha asegurado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la clausura del Consejo Europeo, celebrado en Bruselas desde el jueves. El máximo representante de esta institución ha explicado que esto no sería posible al "no poder ser neutrales", pero ha defendido la necesidad de establecer un "canal diplomático de comunicación" con el Kremlin.

Los jefes de Estado o de Gobierno de la UE se han reunido en la capital belga en un encuentro dedicado a abordar diferentes temáticas, como las relaciones con China, el nuevo pacto europeo migratorio o el papel de Europa en las guerras en Ucrania y Oriente, con la presencia del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Respecto a este último asunto, Costa ha afirmado que pretende "aclarar malentendidos" tras haberse confirmado contactos entre su equipo y el Kremlin, y ha subrayado la importancia de hablar directamente con Moscú, algo que no supone "entrar en competencia" con el resto de actores del conflicto.

El representante de la UE ha sido cuestionado por el momento en el que estos contactos se han producido. "¿Por qué ahora, si el conflicto comenzó en 2022", ha preguntado un periodista. Costa ha respondido que ahora es el momento de "meter presión a Rusia" y de escucharles aunque no pretende "reemplazar a Ucrania". "Solo Ucrania y el presidente Zelenski tienen legitimación para representar a Ucrania. Sin embargo, la UE tiene intereses concretos respecto a la seguridad en este asunto". ha subrayado.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también se ha pronunciado sobre este aspecto, y ha asegurado que Rusia es el único implicado que "busca la violencia": Ucrania quiere paz, la UE quiere paz, tarde o temprano Rusia tendrá que sentarse a negociar".

Recientemente, La UE ha aprobado un préstamo de la de 90 000 millones de euros a Ucrania, ha aplicado sanciones a Rusia y ha completado el primer clúster de conversaciones oficiales para la adhesión del país a la Unión. Desde la salida de Viktor Orbán del ejecutivo de Hungría, el principal aliado del presidente ruso Vladimir Putin en la institución, Bruselas no ha tenido impedimentos para mostrar un apoyo firme y activo a Ucrania.