Investigan la muerte de un padre y de su hija en un vivienda en Gerena, Sevilla

La Guardia Civil investiga la muerte de un padre y de su hija en una vivienda de Gerena, Sevilla, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los cuerpos han sido localizados encontrados en torno a las 14:15 de la tarde por la madre de la joven y mujer del fallecido al llegar del trabajo, según ha podido saber RTVE Andalucía.

Se trata de un hombre de unos 50 años y una mujer en la veintena y, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis sobre la causa de las muertes. No había ninguna denuncia previa ni en Servicios Sociales ni estaba en el sistema de VioGén.

Tras recibir el aviso, la Guardia Civil y el 112 se han desplazado hasta el lugar de los hechos, confirmándose el hallazgo de los fallecidos. La Central operativa de Servicios ha activado al Equipo de Policía Judicial quien se ha hecho cargo de la investigación.