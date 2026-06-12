Torres ve "actuaciones muy sospechosas" por parte de jueces pero considera "injusto generalizar"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este viernes considera que hay "actuaciones muy sospechosas" por parte de algunos jueces "que te hacen pensar", pero al mismo tiempo ha dicho que sería "injusto generalizar" y que sigue "respetando la separación de los poderes". Así lo ha asegurado en relación con las investigaciones que afectan al PSOE, como el que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Entrevistado en Las Mañanas de RNE, Torres, al ser preguntado por si cree que hay jueces que prevarican, como afirmaba este jueves el ministro de Transformación Digital y de Función Pública Óscar López, se ha desmarcado en cierta medida y ha dicho que es lógico que los jueces tengan "ideología" y que también ellos votan, pero el sistema judicial es "garantista", ha dicho, y permite acudir a varias instancias.

"Hay personas que llegan a la judicatura, que llegan a la política y hay quien puede no mantener los límites del propio código", ha advertido. En cualquier caso, ha expresado su respeto a la separación de los poderes: "No podemos los políticos hacer justicia y mezclar la politización de la justicia pero del mismo modo tenemos que exigir que tampoco desde la judicatura se haga política, cada uno tiene que estar en su ámbito y separado, es mi opinión".

Sobre la estabilidad de la legislatura, si cree que el Ejecutivo puede seguir, ha dicho que van a seguir caminando "hasta el final" y ha reprochado al PP que pida un adelanto electoral cuando ellos "no convocaron elecciones" en 2018 tras la condena por corrupción y financiación ilegal. Desde entonces, considera que se encuentran en una "permanente frustración" y se han "instalado en el 'no'" y en "priorizar la caída del Gobierno".

El ministro ha aplaudido la decisión de Pedro Sánchez de terminar la legislatura ante una "situación muy compleja" y sobre la petición de adelanto electoral, también por parte del PNV, socios del Ejecutivo, ha matizado: "Cuando se acercan elecciones hay mayores diferencias entre los socios".