PhotoEspaña 2026: Alejandro Cartagena retrata a los invisibles de México

El fotógrafo Alejandro Cartagena no cree en el "instante decisivo", su trabajo se construye en series a través de la repetición, la variación y la acumulación. Dentro de PhotoEspaña la Fundacion Mapfre le dedica una retrospectiva Alejandro Cartagena: Ground Rules que estará abierta hasta el 30 de agosto.

Nacido en Santo Domingo en 1977, a los 13 años se mudó a la ciudad de Monterrey, origen de su familia materna. Su condición de trasterrado le ha llevado a preguntarse por la identidad personal y colectiva, el urbanismo, las infraestructuras o las migraciones tanto en la República Dominicana como en México.

"Me di cuenta que mucho de mi trabajo era tratar de entenderme con el espacio en donde vivo, con la gente con la que convivo y tratar de darle sentido a quien soy. Yo soy dominicano, soy mexicano, no soy nada, soy las dos cosas al mismo tiempo. Esta incesante búsqueda resulta en una exposición muy ecléctica", indica Cartagena.

En su proyecto Identidad Nuevo León (2005-2006), en colaboración con el fotógrafo Rubén Marcos, visitaron 25 municipios y tomaron las fotografías en exteriores de iglesias, centros comerciales y plazas. El resultado fue una serie de 800 retratos que reflejan el amplio tejido social de México y se inspiran en la serie icónica In the American West de Richard Avedon que se puede ver también en la sede de Recoletos.

'Identidad Nuevo León#41', 2005-2006. © Alejandro Cartagena

Comisariada por Shana Lopes, el título de la exposición, Ground Rules (Reglas básicas), alude a las restricciones creativas que el artista se impone —formato, tema o localización— y a las fuerzas sociales a las que se enfrenta en más de veinte años de trayectoria. El artista llega a Madrid gracias a la colaboración del San Francisco Museum of Modern Art y, en un mundo acelerado, nos invita a imaginar otras normas.

A Cartagena le han tocado tres grandes revoluciones técnicas: "El cambio de lo analógico a lo digital, ese trauma de que ya no hay un objeto físico, ya no hay un negativo, ahora es una imagen en una pantalla. La otra transición fue internet, de repente ya no tenías control sobre tus imágenes. La foto es de todos y no es tuya al mismo tiempo. Y tercero, lo que estamos viviendo ahorita, la imagen generada con la IA, que ya ni siquiera necesita contacto con la realidad".

Como artista tiene "un compromiso de experimentar" con esas tecnologías. Le interesa la cuestión histórica y el diálogo con fotógrafos del pasado "que han visto un mundo que no vi, pero dejaron preguntas que ahora yo quiero contestar". Avedon en In the American West plasma "la expresividad humana, la esencia de unas personas en un lugar duro, de trabajadores que tienen que sudarla para vivir". Pese a la similitud formal, Cartagena habla "sobre la identidad colectiva y qué significa ser norteño".

Pesadilla desarrollista La periferia de Monterrey —una de las megalópolis empresariales del noreste de México— sufrió a partir del año 2000 una transformación radical; promotores privados comenzaron a levantar casas modulares, gracias al respaldo de los subsidios estatales, sin tener en cuenta el cauce de los ríos o dotaciones fundamentales como escuelas de infancia o la ampliación de la red de transporte público. "Trabajé por muchos años en hoteles y en un restaurante donde me tocó ver un pueblito, la villa de Juárez, pasar de 50.000 a 500.000 personas. Se imaginarán qué trae eso: contaminación, exceso de tráfico, violencia, falta de seguridad personal, de espacios de convivencia y de bienes. Medio millón de personas con cien policías, que eran para 50.000 habitantes. Fue un desastre que pasó en muchas ciudades mexicanas y me tocó vivirlo", cuenta Cartagena. Las autoridades intentaron replicar el modelo urbano estadounidense con un sueño americano que se convirtió en pesadilla. Estas edificaciones se alzan en el paisaje, muchas deshabitadas, como testimonio del fracaso del desarrollismo y del capitalismo neoliberal. 'Fragmented Cities. Escobedo' de la serie Suburbia Mexicana, 2005-2010. © Alejandro Cartagena

La línea invisible Cartagena examina la frontera entre Estados Unidos y México desde una perspectiva tanto física como simbólica en la trilogía Invisible Line (2009-2017) formada por Between Borders (2009-2010), Los Americanos (2012-2014) y Without Walls (2017). En vez de perpetuar los discursos habituales sobre la migración, sus fotografías cuestionan quién cruza, quién permanece y qué divide realmente la frontera de un territorio que era mexicano hasta que dejó de serlo a medidados del siglo XIX. En la primera serie del proyecto, fotografía a los habitantes de División del Norte, una comunidad mexicana junto al río Bravo, que pese a sus dificultades económicas y la cercanía de las rutas de cruce, construyen sus vidas con dignidad sin aspirar a pasar al otro lado de la frontera. Los Americanos se centra en retratar a estadounidenses que eligen vivir en México, explorando temas como el privilegio y la identidad. Detalle de 'Los Americanos #167', 2012-2014. © Alejandro Cartagena En la última serie, Without Walls, aborda las infraestructuras fronterizas y muestra historias de separación y encuentro, como la de una madre y su hija comunicándose a través de una valla; la frontera se presenta, así, como un sitio de restricción, pero también un lugar de resiliencia y conexión humana.

Carpoolers Uno de sus proyectos más conocidos es Carpoolers (2011-2012). El fotógrafo se apostó durante un año, los lunes, los miércoles y los jueves, de siete a nueve de la mañana, en un paso elevado peatonal de la autopista Monterrey 85. Siempre con el mismo plano cenital y el mismo encuadre, disparaba a las camionetas pick-up que circulaban hacia el sur llevando trabajadores a una de las ciudades más ricas de Iberoamérica San Pedro Garza García. Obreros de la construcción, jardineros, limpiapiscinas aprovechan el trayecto para dormir, descansar, leer, improvisando un ambiente doméstico sobre ruedas. La mirada de Cartagena convierte la cotidianidad en denuncia social. 'Carpoolers #21', 2011-2012. © Alejandro Cartagena La muestra reune más de veinte series agrupadas en seis secciones: primeros trabajos, la frontera entre México y Estados Unidos, vivienda e infraestructura, la maleabilidad de las imágenes, la crisis climática y el fotolibro como forma creativa. A través de la fotografía documental, el collage, la imagen encontrada, los NFT (archivos únicos e irrepetibles), el vídeo generado con inteligencia artificial o los libros de fotos, Cartagena aborda los mecanismos del poder en torno a lo político, lo cultural y lo ecológico, a la vez que cuestiona el papel de la fotografía en esas estructuras . Cartagena indaga en las distintas dinámicas y contradicciones de las sociedades capitalistas. Sus fotografías desvelan cuestiones ccmo las desigualdades laborales, las dificultades económicas o la saturación del transporte público al que dedicó en exclusiva la serie Suburban Bus (2016), en la que plasma el cansancio de los viajeros y la sensación de enclaustramiento, al coger el mismo autobús que usaba cuando trabajaba en el restaurante familiar. Suburban Bus #73, 2016. © Alejandro Cartagena Durante su formación, Cartagena digitalizó archivos fotográficos en la Fototeca Nuevo León, lo que reforzó su interés por la fotografía cotidiana y las historias locales. En Ciudad (2005-2006), documenta distintos muros de Monterrey mediante imágenes retocadas que reproducen la estética homogénea de los nuevos barrios periféricos, una aparente perfección que encubre una inquietud latente. En ese período, exploró con humor el autorretrato, con fotografías de la casa de su infancia dominicana.