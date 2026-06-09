El Parlamento Europeo y los Veintisiete acuerdan extender las ventajas de las pymes a empresas más grandes

El Parlamento Europeo y los Gobiernos de la Unión Europea han llegado a un acuerdo este martes para ampliar las principales ventajas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) a compañías más grandes, con hasta 1.000 empleados y 200 millones de euros de facturación.

El cambio legislativo se enmarca en los esfuerzos de Bruselas para simplificar la gestión de las empresas y, en concreto, busca evitar el llamado "efecto escalón", que ocurre cuando una empresa supera las 250 personas en plantilla y asume automáticamente una serie de cargas burocráticas que pueden dificultar o desincentivar su expansión.

Entre las ventajas, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos (RGDP) no será tan estricto en los controles cuando no se trate de información de alto riesgo. También se facilitará el acceso a la financiación y los mercados bursátiles, con menos requisitos.