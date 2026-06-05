El mercado duda: indefinición en bolsas y petróleo a la espera del informe de empleo en Estados Unidos

Jornada de pausa en los mercados. Hoy los inversores se colocan en "modo esperar y ver" antes de conocer el informe de empleo correspondiente al mes de mayo en Estados Unidos. Lo que se traduce en que los movimientos de compraventa brillan por su ausencia.

Lo que tampoco mueve al mercado es la geopolítica. La falta de avances en la guerra en Oriente Medio y el recrudecimiento de las tensiones entre Israel y Hizbulá también se nota en un petróleo que parece agotado.

El crudo corrige, pero lo hace con poca intensidad. El barril Brent, de referencia en Europa, se coloca por debajo de la barrera de los 95 dólares con una corrección del 0,8%. Por su parte, el West Texas, de referencia en Estados Unidos marca 92 dólares con una caída similar.

El Ibex 35 se salva de la indefinición en Europa Los índices de renta variable se mueven este viernes entre el rojo y el verde sin rumbo definido. Algo más claras tiene las cosas el Ibex 35 que se revaloriza un 0,3% y consolida los 18.300 puntos. Tiran al alza del selectivo español Cellnex, con una revalorización superior al 3%, Indra, que suma cerca de un 2% y Acciona, con avances del 1,5%. El farolillo rojo de la sesión es ArcelorMittal, que pierde casi un 3%. Le sigue Acerinox, con una corrección del 2% y Repsol, que cae un 1%. Londres y París también luchan por mantenerse en terreno positivo con avances que no llegan al 0,2%. En negativo cotizan Milán, con una caída del 0,1% y Fráncfort. El Dax alemán se mantiene, prácticamente, en niveles de apertura. También en rojo vemos al índice paneuropeo Stoxx 600 que marca 627 puntos con una caída mínima que no llega al 0,1%.

El rally de la IA en modo pausa Otro de los elementos que causa disrupción en el mercado tiene que ver con las dudas sobre el futuro de la Inteligencia Artificial. La incertidumbre sobre un posible pinchazo de la tecnología en Wall Street han resurgido tras la publicación de resultados de Broadcom y su posterior debacle bursátil con caídas de dos dígitos.