El Ibex 35 despunta gracias a los resultados de Inditex entre la incertidumbre de las bolsas europeas

Jornada de atonía en las bolsas europeas. Los índices del viejo continente cotizan con caídas. El pesimismo se adueña de los inversores que acusan la falta de novedades en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

Y es que las hostilidades en el golfo Pérsico se han reavivado y el diálogo para reabrir el estrecho de Ormuz parece estancado.

Con el contexto geopolítico tensionado, el petróleo vuelve a subir, aunque se mantiene todavía por debajo de la barrera psicológica de los 100 dólares.

Con todo, el Brent suma hoy un avance del 2% y sitúa su precio en el entorno de los 98 dólares.

El barril de referencia en Europa acumula ya un alza del 6% desde que el pasado viernes si viera un nuevo estancamiento de las conversaciones de Washington y Teherán.

El West Texas, por su parte, cotiza con un avance superior al 2,5% y se sitúa en los 96 dólares por barril.