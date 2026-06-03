El Ibex 35 despunta gracias a los resultados de Inditex entre la incertidumbre de las bolsas europeas
- El petróleo Brent sube un 2% ante la falta de avances en Oriente Medio
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Jornada de atonía en las bolsas europeas. Los índices del viejo continente cotizan con caídas. El pesimismo se adueña de los inversores que acusan la falta de novedades en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.
Y es que las hostilidades en el golfo Pérsico se han reavivado y el diálogo para reabrir el estrecho de Ormuz parece estancado.
Con el contexto geopolítico tensionado, el petróleo vuelve a subir, aunque se mantiene todavía por debajo de la barrera psicológica de los 100 dólares.
Con todo, el Brent suma hoy un avance del 2% y sitúa su precio en el entorno de los 98 dólares.
El barril de referencia en Europa acumula ya un alza del 6% desde que el pasado viernes si viera un nuevo estancamiento de las conversaciones de Washington y Teherán.
El West Texas, por su parte, cotiza con un avance superior al 2,5% y se sitúa en los 96 dólares por barril.
El Ibex 35, único índice europeo en verde
Las bolsas europeas cotizan en rojo con correcciones inferiores al punto porcentual. Se salva de las ventas el selectivo español: Ibex 35 muestra una subida del 0,25% y cotiza en los 18.340 puntos.
El tirón alcista del Ibex tiene un nombre: Inditex. La compañía de Amancio Ortega ha publicado unos resultados que han tranquilizado a los inversores.
Concretamente, la matriz de Zara muestra en las cuentas publicadas este miércoles una aceleración en el crecimiento de ventas y beneficios en el primer trimestre de 2026 y prevé invertir 2.300 millones de euros durante 2026.
Los títulos de Inditex lideran las ganancias en el Ibex 35 y muestran una subida superior al 5,5%.
También destacan este miércoles los avances de Repsol que se beneficia del aumento en la cotización del crudo y repunta cerca de un 2%. Le sigue Cellnex, con una subida del 1,7%.
En el otro lado de la tabla, ACS, BBVA y Unicaja lideran las correcciones y experimentan retrocesos del entorno del 1%.