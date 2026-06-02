Anticorrupción pide prorrogar la investigación del caso Koldo en la Audiencia Nacional seis meses más

La Fiscalía ha pedido prorrogar seis meses más la investigación de la rama del caso Koldo relativa a presuntos amaños de obra pública, en la que está imputado el exdirigente socialista Santos Cerdán, al considerar que no es "descartable" que del material pendiente de examen deriven "nuevas imputaciones".

El fiscal Anticorrupción Luis Pastor ha remitido a la Audiencia Nacional un informe, al que ha tenido acceso RTVE este martes, en el que apoya la prórroga de las pesquisas que dirige el juez Ismael Moreno al estar próximo a vencer, a finales de mes, el plazo inicial de instrucción. Alude en su informe a las numerosas diligencias practicadas, como entradas y registros, donde fue intervenida mucha documentación "que requerirá tiempo para poder proceder a su completo examen e informe", así como a los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aún pendientes de llegar al juzgado, relativos a contratos de adjudicación de obra pública.

"De todo este material pendiente de examen e informe es altamente probable -dada la complejidad de la causa- que pueda derivar la práctica de nuevas diligencias de investigación y, no descartable, de nuevas imputaciones", sostiene el fiscal.

El conocido como caso Koldo, que nació como una investigación sobre presuntas comisiones en contratos de mascarillas en pandemia, se acabó ramificando en dos procedimientos. Uno de ellos en el Tribunal Supremo, donde ya fueron juzgados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García -que dio nombre al caso-, y el comisionista Víctor de Aldama, que están a la espera de sentencia. El otro se quedó en la Audiencia Nacional y, a la investigación sobre contrataciones de mascarillas, se sumaron varias piezas separadas: una relativa al sistema de reintegro en efectivo de gastos adelantados del PSOE y la otra sobre presuntos amaños en contratos de obra pública. En esta última pieza hay, al menos, catorce imputados, entre los que figuran, el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán; la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera o el exdirector general de Carreteras Javier Herrero, o exdirectivos de Acciona, entre otros.