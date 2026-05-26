El presidente brasileño Lula da Silva inicia un tratamiento de radioterapia en el cuero cabelludo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha iniciado este lunes un tratamiento de radioterapia en el cuero cabelludo, después de que le fuera retirada una lesión en esa región el mes pasado, han informado fuentes sanitarias.

El parte divulgado por el hospital Sirio-Libanés de la ciudad de São Paulo afirma que se optó por la radioterapia "superficial preventiva" como "tratamiento complementario" tras la cirugía. Pese al procedimiento, el político, de 80 años, mantendrá sus actividades diarias "sin restricciones", apunta el parte.

En total, serán 15 sesiones de radioterapia a lo largo de las próximas tres semanas, de acuerdo con los medios brasileños. La "lesión" descrita por los médicos y por la que Lula fue operado en abril era un tipo de cáncer de piel, uno de los más comunes y de menor gravedad.