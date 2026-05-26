La AN lleva a juicio a Francisco Granados y otras 40 personas por corrupción en una nueva pieza de la Púnica
- La Fiscalía Anticorrupción solicita 42 años de prisión para el exconsejero de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid
- Esta nueva pieza guarda relación con adjudicaciones de suelo público e infraestructuras
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha abierto juicio oral contra el exconsejero de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, Francisco Granados, y otras 40 personas en una nueva pieza del caso Púnica, según consta en una resolución dictada la semana pasada y a la que ha tenido acceso RTVE. En este caso, la investigación está relacionada con presuntas irregularidades de suelo público e infraestructuras en la región.
La investigación conocida hace referencia a la etapa en que Francisco Granados era consejero de Transportes y posteriormente titular de Presidencia, Justicia e Interior. La Fiscalía Anticorrupción solicita para el exconsejero madrileño 42 años de prisión por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude.
La pieza para la que se ha abierto juicio, la número 8 de Púnica, acusa a Granados, al que fuera su socio David Marjaliza y al exconsejero de OHL Javier López Madrid por supuestas irregularidades entre 2003 y 2011 en las adjudicaciones de suelo público para construir viviendas, así como en las obras de dos líneas de Metro de la capital y del metro ligero de la localidad de Boadilla.
Granados, juzgado por otra línea de investigación del caso Púnica
En la actualidad, Francisco Granados está siendo juzgado por otra línea de investigación del caso Púnica, en la que se le acusa de que organizara amaños en adjudicaciones municipales y del Gobierno regional a cambio de dádivas y que ordenara que actos del PP fueran pagados por ayuntamientos con cargo a contratos de servicios de la empresa de un amigo suyo. La Fiscalía pide para él seis años de cárcel.
Los exalcaldes del PP en Valdemoro José Miguel Moreno y José Carlos Boza, acusados en el caso, negaron en su declaración que amañaran adjudicaciones de las fiestas municipales a una empresa de un amigo de su antecesor Francisco Granados y que este les diera instrucciones para ello.