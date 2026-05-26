La AN lleva a juicio a Francisco Granados y otras 40 personas por corrupción en una nueva pieza de la Púnica

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha abierto juicio oral contra el exconsejero de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, Francisco Granados, y otras 40 personas en una nueva pieza del caso Púnica, según consta en una resolución dictada la semana pasada y a la que ha tenido acceso RTVE. En este caso, la investigación está relacionada con presuntas irregularidades de suelo público e infraestructuras en la región.

La investigación conocida hace referencia a la etapa en que Francisco Granados era consejero de Transportes y posteriormente titular de Presidencia, Justicia e Interior. La Fiscalía Anticorrupción solicita para el exconsejero madrileño 42 años de prisión por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude.

La pieza para la que se ha abierto juicio, la número 8 de Púnica, acusa a Granados, al que fuera su socio David Marjaliza y al exconsejero de OHL Javier López Madrid por supuestas irregularidades entre 2003 y 2011 en las adjudicaciones de suelo público para construir viviendas, así como en las obras de dos líneas de Metro de la capital y del metro ligero de la localidad de Boadilla.