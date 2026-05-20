En directo: El exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados declara en el juicio de Púnica

El exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y varios exalcaldes del PP declaran este miércoles en el juicio del caso Púnica en relación con las supuestas adjudicaciones irregulares de actos paras las fiestas de municipios madrileños entre 2004 y 2013.

Los exalcaldes del PP en Valdemoro José Miguel Moreno y José Carlos Boza, acusados en el caso, negaron este martes en el juicio que amañaran adjudicaciones de las fiestas municipales a una empresa de un amigo de su antecesor Francisco Granados y que este les diera instrucciones para ello.

La Audiencia Nacional ha reanudado el juicio por este caso de corrupción política en el que también está acusado Francisco Granados, número 2 en el Gobierno de la Comunidad de Madrid que presidió Esperanza Aguirre y que se enfrenta a la mayor petición de pena de la Fiscalía, de seis años de prisión.

En el banquillo se sientan otros 13 acusados, entre ellos José Miguel Moreno, José Carlos Boza y otros cuatro exregidores del PP de municipios madrileños, por la supuesta contratación irregular para actos de fiestas locales entre 2004 y 2013 de la empresa Waiter Music, cuyo dueño, el ya fallecido José Luis Huerta, era amigo del primero, según la Fiscalía.

Tanto Moreno como Bozahan negado que favorecieran a Waiter Music en adjudicaciones, que se hayan enriquecido con las mismas, que hayan recibido regalos de Huerta o que hayan cargado al Ayuntamiento gastos de servicios para eventos privados o del PP prestados por Waiter Music.