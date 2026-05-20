Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

En directo: El exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados declara en el juicio de Púnica

  • Los exalcaldes del PP en Valdemoro negaron este martes que amañaran adjudicaciones de las fiestas
Logo RTVE
iRTVE_OCA03
RTVE.es

El exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y varios exalcaldes del PP declaran este miércoles en el juicio del caso Púnica en relación con las supuestas adjudicaciones irregulares de actos paras las fiestas de municipios madrileños entre 2004 y 2013.

Los exalcaldes del PP en Valdemoro José Miguel Moreno y José Carlos Boza, acusados en el caso, negaron este martes en el juicio que amañaran adjudicaciones de las fiestas municipales a una empresa de un amigo de su antecesor Francisco Granados y que este les diera instrucciones para ello.

Los exalcaldes del PP de Valdemoro niegan que amañaran contratos de la trama Púnica por orden de Francisco Granados
Los exalcaldes del PP de Valdemoro niegan que amañaran contratos de la trama Púnica por orden de Francisco Granados

La Audiencia Nacional ha reanudado el juicio por este caso de corrupción política en el que también está acusado Francisco Granados, número 2 en el Gobierno de la Comunidad de Madrid que presidió Esperanza Aguirre y que se enfrenta a la mayor petición de pena de la Fiscalía, de seis años de prisión.

En el banquillo se sientan otros 13 acusados, entre ellos José Miguel Moreno, José Carlos Boza y otros cuatro exregidores del PP de municipios madrileños, por la supuesta contratación irregular para actos de fiestas locales entre 2004 y 2013 de la empresa Waiter Music, cuyo dueño, el ya fallecido José Luis Huerta, era amigo del primero, según la Fiscalía.

Tanto Moreno como Bozahan negado que favorecieran a Waiter Music en adjudicaciones, que se hayan enriquecido con las mismas, que hayan recibido regalos de Huerta o que hayan cargado al Ayuntamiento gastos de servicios para eventos privados o del PP prestados por Waiter Music.

Es noticia: