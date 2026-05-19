Los exalcaldes del PP de Valdemoro niegan que amañaran contratos de la trama Púnica por orden de Francisco Granados

Los exalcaldes del PP en Valdemoro (Madrid) José Miguel Moreno y José Carlos Boza, acusados en la trama Púnica, han negado en el juicio que amañaran adjudicaciones de las fiestas municipales a una empresa de un amigo de su antecesor Francisco Granados y que este les diera instrucciones para ello.

La Audiencia Nacional ha reanudado este lunes el juicio por este caso de corrupción política en el que también está acusado Francisco Granados, número 2 en el Gobierno de la Comunidad de Madrid que presidió Esperanza Aguirre y que se enfrenta a la mayor petición de pena de la Fiscalía, de seis años de prisión.

En el banquillo se sientan otros trece acusados, entre ellos José Miguel Moreno, José Carlos Boza y otros cuatro exregidores del PP de municipios madrileños, por la supuesta contratación irregular para actos de fiestas locales entre 2004 y 2013 de la empresa Waiter Music, cuyo dueño, el ya fallecido José Luis Huerta, era amigo del primero, según la Fiscalía.

Tanto Moreno como Bozahan negado que favorecieran a Waiter Music en adjudicaciones, que se hayan enriquecido con las mismas, que hayan recibido regalos de Huerta o que hayan cargado al Ayuntamiento gastos de servicios para eventos privados o del PP prestados por Waiter Music.

José Miguel Moreno, para quien la Fiscalía pide dos años y ocho meses de prisión, ha recordado que Granados, que llegó a ser secretario general del PP de la Comunidad de Madrid, le propuso para sucederle en la alcaldía de Valdemoro cuando fue nombrado consejero.

Ha añadido que ya se adjudicaban a Waiter Music las fiestas desde el mandato de Francisco Granados en la alcaldía de Valdemoro pero ha asegurado que durante el tiempo en el que le sustituyó, entre 2003 y 2011, no recibió de él "ninguna instrucción, indicación o sugerencia" para seguir contratando con esa empresa.

Moreno ha negado que las adjudicaciones a esta empresa estuvieran amañadas o predeterminadas y ha asegurado que el gabinete de la alcaldía se limitaba a iniciar el procedimiento para que las fiestas las organizaran las concejalías correspondientes. Ha abundado en que las adjudicaciones las aprobaba el jefe de Contratación con su equipo de trabajadores municipales y que él se limitaba a firmar cuando le decían que todo se había tramitado sin que él decidiera la forma de procedimiento ni limitara la concurrencia de empresas. Y ha recalcado que Granados no le pidió que el Ayuntamiento se hiciera cargo de pagar a Waiter Music servicios prestados por esta empresa para eventos del PP con cargo a extras de las fiestas municipales.

Por su parte José Carlos Boza, para quien la Fiscalía solicita cuatro años y diez meses de prisión, ha coincidido en que él se limitaba a impulsar el expediente para las fiestas pero que no intervenía ni en la tramitación del procedimiento ni en la contratación, que "no estaba acordada de antemano" para favorecer a Waiter Music.

Ha negado que Granados le diera instrucciones de cómo gestionar el ayuntamiento y ha dicho que a José Luis Huerta le conocía de su anterior etapa como teniente de alcalde en otra localidad, Ciempozuelos, donde Waiter Music también fue adjudicataria de fiestas locales.

José Carlos Boza ha recordado que cuando llegó a la alcaldía el Ayuntamiento era un "caos" ya que tenía una deuda de 120 millones de euros y "se gastaba un millón" en las fiestas y que él redujo el gasto de las mismas a 300.000 euros.

Igualmente ha mantenido que el PP no le pidió que el Ayuntamiento pagara gastos de servicios de Waiter Music para eventos del partido con cargo a las fiestas locales. Al respecto ha relatado que Huerta le dijo que el PP le debía dinero y que le contestó que si no estaba reconocida esa deuda no le podía pagar porque era un asunto del partido.

También ha declarado la exalcaldesa de Ciempozuelos María Ángeles Herrera, que ha negado que participara en la trama Púnica y ha asegurado que se fiaba de lo que le pasaban a firmar sobre las adjudicaciones del Ayuntamiento investigadas: "algunas veces me persignaba y decía 'dios mío que lo que firme esté bien".

"Una vez que inicio el procedimiento me empiezan a pasar documentos que tenía que firmar porque es de obligado cumplimiento, pero yo ni conozco a las empresas ni le digo a nadie lo que tiene que escribir, osea me van subiendo los pliegos del tema administrativo y yo firmo lógicamente", ha manifestado Ángeles Herrera.

Y ha añadido: "algunas veces me persignaba porque decía 'dios mío que lo que firme esté bien' porque me tengo que fiar de la gente que redacta y que formula todo el procedimiento fuera de lo que fuera; yo confiaba en que los concejales y sobre todo los técnicos lo hacían bien".

"Un alcalde no puede estar solamente en las fiestas, hay muchos eventos y muchas cosas con muchísima documentación y no puedes controlar todas las facturas de un ayuntamiento, tienes que saber delegar y allí éramos un equipo, y de hecho cuando había que firmar los pagos yo era la última pues lo hacían antes el interventor y el tesorero" tras pasar por la Junta de Gobierno municipal, ha abundado. Y ha insistido: "A mí me asesoraban y me decían 'María Ángeles esto no hay ningún problema lo puedes firmar que no va a pasar nada' y yo firmaba, me fiaba de ellos".