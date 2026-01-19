Granados asegura que no tuvo "ningún tipo de participación" en el presunto amaño de los contratos de fiestas de Púnica

La defensa del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados ha asegurado en su declaración de la Audiencia Nacional que no tuvo "ningún tipo de participación" en los presuntos amaños en contratos para la celebración de las fiestas populares de varios municipios madrileños, en el marco de la pieza 'Waiter Music' del caso Púnica.

Así lo ha defendido el abogado del exdirigente popular este lunes en la primera sesión del juicio, en el que la Audiencia Nacional juzga a Granados, el exsenador del PP David Erguido y a otras 13 personas.

El letrado Javier Vasallo ha manifestado que su defendido no tuvo "ningún tipo de participación, mediación, intermediación o cualquier tipo de resultado por acción u omisión" en los ayuntamientos de los mencionados municipios.

La defensa alega que la Audiencia Nacional no tiene competencia Por ello, Vasallo ha alegado falta de competencia de la Audiencia Nacional para llevar a cabo este juicio y ha manifestado que "se debe de remitir la pieza en su totalidad a los juzgados que territorialmente se consideraban competentes". En este caso, en su opinión, la Audiencia Provincial de Madrid. Sin embargo, ha acusado al que fuera el juez instructor, Manuel García Castellón, de haberle pasado "la patata caliente" a la sección en la que se está juzgando "diciendo que no ha tenido ningún tipo de participación". "Pero la diferencia está en algo completamente voluntarista subjetivo del instructor, que dice que la diferencia es que los ayuntamientos de Móstoles, Moraleja del Medio y Algete han finalizado el estudio, y en Chinchón y San Sebastián de los Reyes todavía no ha empezado la instrucción", ha añadido el abogado.

Solo se le acusa de "ser amigo de un concejal" Y con respecto a Valdemoro --donde Granados fue alcalde-- y Ciempozuelos, la defensa de Granados ha alegado que "lo único" de lo que "parecer ser que se le acusa" es "de ser amigo de un concejal, que era el que celebraba los festejos desde el año 1999 al año 2003", el coacusado José Miguel Moreno. Además, según el abogado, "todos los eventos" que se van a juzgar en esta pieza "transcurren en el plazo de prescripción", porque "la primera imputación formal se realiza después de 17 años de abandonado el Ayuntamiento de Valdemoro como alcalde". "Desde el momento que se produce el abandono de la alcaldía hasta que se produce la transformación y notificación del auto de transformación en el año 2021, pasan sobradamente los 10 años de prescripción y entendemos que, por tanto, todos los hechos que van a ser objeto de enjuiciamiento están completamente prescritos", ha concluido el abogado. Para los acusados, entre los que se encuentran exalcaldes de localidades de la Comunidad de Madrid y distintos cargos administrativos en esos ayuntamientos, la Fiscalía pide entre dos y seis años de prisión por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.

Contratos "predeterminados" para Waiter Music En su auto de procesamiento, García Castellón describía una dinámica de presunta adjudicación irregular de contratos públicos a Waiter Music y otras sociedades propiedad de José Luis Huerta para la organización de verbenas y festejos populares en cinco ayuntamientos de la Comunidad de Madrid: Valdemoro, Algete, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio y Móstoles. En muchos casos, según el relato judicial, tal relación comercial fue posible debido a que los diferentes expedientes administrativos, cuando los había, estaban predeterminados para que fuesen adjudicados a Waiter Music o a empresas controladas directa o indirectamente por Huerta. Así, se podía contar con una empresa que, por una parte, realizaba los festejos de conformidad y, por otra, "proporcionaba unos servicios extras a requerimiento de los políticos, bien en extras decididos al momento de las fiestas, bien prestando servicios privados para actos del PP municipal, bien para alguno de sus miembros que no eran nunca facturados", indicó.