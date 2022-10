El exconsejero madrileño Francisco Granados ha pedido ser exonerado en el caso Púnica y ha calificado de "contrasentido" que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón le haya procesado por la presunta financiación irregular del PP de Madrid y, en cambio, haya sacado de la causa a los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Granados, que además de ocupar el cargo de consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid era secretario general del PP regional, reprocha al magistrado García Castellón que le aplique "distinto rasero o criterio" para enviarle al banquillo de los acusados cuando ha exonerado de responsabilidad a los dos expresidentes por hechos que considera similares.

En su recurso al auto de procesamiento, Granados señala el hecho de que el juez no haya visto "indicios suficientes" para pensar que la expresidenta del PP de Madrid conociera "las cuestiones económicas relacionadas con su campaña ni con el partido que presidía" y, sin embargo, sí los haya visto en su caso. "¿Cuáles son los indicios en el caso de Granados?", se pregunta.

En clara referencia a Aguirre, que si se ha archivado la causa para cargos que "no tenían conocimiento de los hechos" o que incluso pudieron tener una "ignorancia deliberada", no existe "otra opción" que hacer lo mismo con él, a no ser, dice, que "se le quiera mantener en esta causa" por ser "el artista principal desde el año 2014 en lo que se ha denominado la trama Púnica".

Granados sostiene que no hay indicios de que conociese o participase en la superación del límite de gasto electoral del partido para las elecciones de 2011, a diferencia de Aguirre, que tuvo una conversación con González el 8 de marzo de 2017 que "denota al menos un conocimiento de esa posibilidad".

Tampoco hay indicios, en su opinión, de que "recibiera dinero en efectivo" para sufragar los gastos de la campaña del PP y se pregunta cómo se mantiene su supuesta responsabilidad penal cuando para el resto de supuestos participantes, como el empresario Javier López Madrid, se ha archivado la causa por falta de indicios.