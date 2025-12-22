Condenados a prisión seis exalcaldes de la Comunidad de Madrid por la trama Púnica

La Audiencia Nacional ha condenado a 29 personas, seis de ellas exalcaldes de distintas localidades de la Comunidad de Madrid, por delitos de corrupción cometidos mediante adjudicaciones de contratos millonarios a la empresa Cofely a cambio de comisiones entre 2012 y 2014 en la denominada trama Púnica.

La principal condena ha recaído en David Marjaliza, el "conseguidor" de esta trama y antiguo socio de Francisco Granados, que no ha sido juzgado. La Audiencia le ha impuesto ocho años y dos meses de prisión.

Además, han sido condenados a prisión el exalcalde de Móstoles (Daniel Ortiz Espejo), el de Collado Villalba (Agustín Juárez) y el de Moraleja de Enmedio (Carlos Alberto Estrada), todos del PP. También el de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández, independiente y el socialista José María Fraile, exregidor de Parla. Asimismo, ha impuesto penas de prisión a los hermanos Alejandro y Mario Utrilla, el primero exconcejal de Medio Ambiente de Móstoles y el segundo exdiputado regional del PP y exalcalde de Sevilla La Nueva.

Para el regidor de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas, del PP, la pena es de inhabilitación especial, mientras que han sido absueltos el de Almendralejo (Badajoz) José García Lobato y el de Valdemoro, José Carlos Boza, del mismo partido.

Juzgados por "prácticas corruptas" El tribunal ha considerado culpables a 29 de las 37 personas físicas y jurídicas que fueron juzgadas en la pieza seis del caso Púnica por "prácticas corruptas". Se han impuesto condenas de más de seis años de cárcel al entonces director general de Cofely Didier Roger Maurice, al exdirector Comercial Constantino Álvarez o al que fuera director Comercial de Cofely Pedro García Pérez. A la empresa Cofely se le ha impuesto una multa de más de 3,5 millones de euros. Según el tribunal, los directivos de Cofely y Marjaliza actuaron como una organización criminal para obtener la adjudicación de contratos en ayuntamientos. Ofrecían o aceptaban acuerdos de corrupción con las autoridades. La empresa conseguía datos de consumo y estado de las instalaciones antes de la licitación. También participaba en la conformación del expediente administrativo mediante aportación de elementos esenciales del contrato, como el precio, la fórmula de valoración económica, duración o criterios de valoración. El cálculo del precio incluía las partidas de proyecto y auditoría, que eran los dos mecanismos defraudatorios usados para el pago de las dádivas comprometidas con políticos o funcionarios. Si este precio ofertado era aceptado como precio de licitación y finalmente se adjudicaba el contrato a Cofely, este llevaría un sobrecoste a cargo del Ayuntamiento. Según el tribunal, "esta dinámica se ha repetido, con las variantes propias de cada caso, en la práctica totalidad de los Ayuntamientos afectados, objeto de esta pieza separada". Un tercio de los acusados por irregularidades en contratos de la trama Púnica por 224 millones reconoce los hechos