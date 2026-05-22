La vuelta de los españoles de la flotilla se retrasa y cuatro reciben atención médica tras denunciar malos tratos de Israel
- El regreso de los 44 españoles se aplaza mientras al menos cuatro permanecen bajo observación en Turquía
- Los activistas han sufrido golpes, inmovilizaciones, y posibles fracturas, según ha podido saber RTVE Noticias
Al menos cuatro de los 44 activistas españoles de la flotilla de la Libertad han requerido atención médica tras ser deportados por Israel, después de varios días detenidos desde que la Armada israelí interceptara esta semana en aguas internacionales la embarcación con la que pretendían llevar ayuda humanitaria a Gaza.
El dato lo ha confirmado este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a su llegada a una reunión de la OTAN, al señalar que parte del grupo permanece bajo seguimiento médico en Turquía antes de regresar a España.
Minutos antes de las declaraciones de Albares, RTVE había podido conocer testimonios inéditos sobre el estado físico de varios activistas a través de Lucía Mazarrasa, miembro de Rumbo a Gaza-Freedom Flotilla, que sigue desde Bérgamo (Italia) la evolución del grupo tras hablar directamente con integrantes de la expedición y con el equipo desplazado a Turquía.
“Han bajado a algunos en camilla. Han visto pasar a cuatro o cinco personas que estaban siendo trasladadas al hospital y a una chica en silla de ruedas, aunque exactamente no sabemos cuántos”, relata Mazarrasa sobre las imágenes y testimonios recibidos desde Estambul, donde permanecen los deportados. Según explica, varios de ellos llegaron con contusiones visibles y agotamiento extremo tras varios días bajo custodia israelí.
“Ell capitán de uno de los barcos tenía marcas por la espalda, moratones fuertes. Y algunos han tenido que ingresar en el hospital al llegar a Estambul porque tenían contusiones; se les veía muy mal de los brazos y había miedo a alguna costilla rota. Nos han dicho que cuatro o cinco personas, o hasta seis, han tenido que ir al hospital. Estamos esperando más información”, explica al teléfono.
Se aplaza el regreso a España
La situación ha obligado a aplazar el regreso de los españoles, previsto inicialmente para este viernes. Según ha informado Sandra Barrilaro, portavoz Global Sumud Flotilla, los activistas permanecen en Estambul sometiéndose a chequeos médicos y guardando reposo tras denunciar agresiones y trato degradante durante el tiempo que estuvieron bajo custodia israelí. La organización calcula que el retorno de los españoles podría producirse durante la jornada del sábado.
Los testimonios recabados por RTVE apuntan, además, a un trato especialmente duro durante el traslado posterior a la interceptación. “Durante la travesía les han tenido con esas bridas que te ponen en las muñecas y que te cortan muchísimo la circulación. Han estado arrodillados en el suelo en una postura incomodísima mientras estaban en la embarcación. Hasta llegar al puerto ha sido agotador, francamente mal”, relata Mazarrasa a partir de lo que le han trasladado algunos de los participantes con los que ha podido hablar.
La Coalición Flotilla de la Libertad (FFC), organizadora de la misión, sostiene que ya ha documentado “hematomas graves, lesiones compatibles con fracturas de costillas y numerosos informes de abusos físicos”, además de testimonios “profundamente perturbadores” de humillación sexual y trato degradante. La organización prepara acciones legales por presuntas agresiones, detención arbitraria y violaciones del derecho internacional.
Pese a las denuncias, el estado de los españoles parece desigual. “Nuestros compañeros no nos han comentado nada de haber recibido golpes. No sé si no nos lo han querido decir para no asustarnos a nosotros o a sus familias, pero nos han dicho que estaban muy cansados, magullados, pero bien”, señala Mazarrasa.
Todos los integrantes de la expedición han pasado por un reconocimiento médico-forense en Turquía de cara a posibles denuncias. “Todos han pasado por inspección médica, una inspección forense, para el caso de que vayamos a poner las denuncias, como el año pasado. Todos han pasado por el servicio forense en Estambul”, explica.
Mientras tanto, los activistas permanecen alojados en hoteles de Estambul a la espera de organizar los vuelos de regreso. Según Mazarrasa, la embajada española está siguiendo el caso sobre el terreno: “La embajadora y su equipo estuvieron allí y se estaban ocupando”, aunque este viernes todavía seguían pendientes de la evolución de algunos de los hospitalizados y del dispositivo de vuelta.