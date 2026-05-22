La vuelta de los españoles de la flotilla se retrasa y cuatro reciben atención médica tras denunciar malos tratos de Israel

Al menos cuatro de los 44 activistas españoles de la flotilla de la Libertad han requerido atención médica tras ser deportados por Israel, después de varios días detenidos desde que la Armada israelí interceptara esta semana en aguas internacionales la embarcación con la que pretendían llevar ayuda humanitaria a Gaza.

El dato lo ha confirmado este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a su llegada a una reunión de la OTAN, al señalar que parte del grupo permanece bajo seguimiento médico en Turquía antes de regresar a España.

Minutos antes de las declaraciones de Albares, RTVE había podido conocer testimonios inéditos sobre el estado físico de varios activistas a través de Lucía Mazarrasa, miembro de Rumbo a Gaza-Freedom Flotilla, que sigue desde Bérgamo (Italia) la evolución del grupo tras hablar directamente con integrantes de la expedición y con el equipo desplazado a Turquía.

“Han bajado a algunos en camilla. Han visto pasar a cuatro o cinco personas que estaban siendo trasladadas al hospital y a una chica en silla de ruedas, aunque exactamente no sabemos cuántos”, relata Mazarrasa sobre las imágenes y testimonios recibidos desde Estambul, donde permanecen los deportados. Según explica, varios de ellos llegaron con contusiones visibles y agotamiento extremo tras varios días bajo custodia israelí.

“Ell capitán de uno de los barcos tenía marcas por la espalda, moratones fuertes. Y algunos han tenido que ingresar en el hospital al llegar a Estambul porque tenían contusiones; se les veía muy mal de los brazos y había miedo a alguna costilla rota. Nos han dicho que cuatro o cinco personas, o hasta seis, han tenido que ir al hospital. Estamos esperando más información”, explica al teléfono.

Heridas en la espalda de unos de los participantes en la última flotilla a Gaza Rumbo a Gaza - Freedom Flotilla