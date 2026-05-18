Putin visita China "con serias expectativas" para reunirse con Xi Jinping
- El presidente ruso viaja a Pekín tras la visita de Donald Trump la semana pasada
- El Kremlin describe la relación como "una asociación estratégica privilegiada y especial"
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, inicia este martes una visita de dos días a China, donde tiene previsto reunirse con su homólogo Xi Jinping, en un viaje sobre el que Moscú tiene "serias expectativas". El traslado de Putin a Pekín se produce días después de que el mandatario de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, acudiera la semana pasada a la capital china, donde tuvo ocasión de verse con Xi.
El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, ha explicado este lunes en una rueda de prensa que el contacto entre Putin y Xi ayudará a impulsar y expandir las relaciones bilaterales.
Junto al presidente ruso, viaja una comitiva integrada por ministros, viceministros y responsables de empresas rusas que operan en China. Ante posibles comparaciones con la delegación estadounidense que encabezó Trump la semana pasada, donde estuvo acompañado por miembros de su Gobierno y más de 15 directores ejecutivos de compañías como Jensen Huang, de Nvidia; Tim Cook, de Apple; Elon Musk, de Tesla; o Larry Fink de BlackRock, Peskov ha rechazado trazar paralelismos.
"No competimos con nadie en la composición de nuestras delegaciones. Estamos desarrollando nuestras propias relaciones independientes y multifacéticas con China, a las que nosotros y nuestros amigos chinos llamamos una asociación estratégica privilegiada y especial", ha asegurado el portavoz, citado por las agencias rusas.
El gasoducto Poder de Siberia 2, entre posibles temas
Preguntado sobre si uno de los temas que Putin abordará con los interlocutores chinos es el proyecto de gasoducto Poder de Siberia 2, con capacidad de bombear 50.000 millones de metros cúbicos al año y que podría conectar con el norte de China, Peskov ha respondido que tratarán "todos los asuntos que están en la agenda económica".
El portavoz ha recordado que las relaciones entre ambos países abarcan varios ámbitos, "más allá del comercio y la cooperación económica", ya que los dos Ejecutivos están desarrollando "activamente" un diálogo en el campo de la educación y el próximo año Rusia y China celebrarán un año de cooperación en esta materia.
Por su parte, un portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, ha detallado que durante su encuentro Xi y Putin conversarán sobre los lazos bilaterales y la cooperación en varios ámbitos, así como de temas internacionales y regionales de interés mutuo.
"Las dos partes tomarán esta visita como una oportunidad para seguir promoviendo el desarrollo de las relaciones entre China y Rusia a un nivel más alto, lo que inyectará una mayor estabilidad y energía positiva en el mundo", ha manifestado Guo, según medios estatales chinos.
Putin llega a China una semana después de la visita de Trump a Pekín, la primera de un presidente de EE.UU. al gigante asiático desde noviembre de 2017, cuando el republicano se trasladó al país durante su primer mandato.
Esta última visita de Trump a China transcurrió en medio de gestos cordiales con Xi y ha servido para rebajar la tensión bilateral, aunque terminó con menos avances de lo esperado. El presidente chino le pidió ser "socios y no rivales", pero le advirtió de que "gestionar mal" Taiwán podría llevar a un conflicto.
Trump precisó al final de su viaje que ambos coincidieron en sus posturas sobre Irán, ya que, según el estadounidense, Xi y él quieren que se acabe el conflicto, evitar que Teherán tenga un arma nuclear y que se abra el estrecho de Ormuz.
Putin y Xi se han reunido más de 40 veces desde 2013 y su último encuentro se produjo en septiembre de 2025 en la capital china. Antes de la visita de este martes, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, viajó a Pekín a mediados de abril, cuando fue recibido por Xi.
El pasado 9 de mayo, Putin anticipó que durante su estancia en el país asiático Rusia y China tienen previsto dar un gran paso en petróleo y gas, donde Moscú quiere aumentar sus exportaciones a Pekín. "Estaré muy satisfecho si logramos ponerle punto y final durante la visita", dijo entonces.
Los lazos entre Moscú y Pekín se han fortalecido tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 y las sanciones impuestas a Rusia por esta guerra.
A ese respecto, Peskov ha destacado este lunes que, pese a la suspensión de las negociaciones de paz, Rusia espera que el proceso se reanude y que EE.UU. continúe con sus esfuerzos de mediación: "Esperamos que nuestros colegas estadounidenses continúen sus esfuerzos de mantenimiento de la paz y de mediación", ha dicho.
En reacción a las declaraciones del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de que Rusia podría atacar el territorio ucraniano o un país desde la OTAN desde Bielorrusia, el portavoz lo ha tachado como un intento de incitar al conflicto e incrementar la tensión.
Peskov también ha hablado sobre Cuba, país con el que tanto Rusia y China cooperan, y ha subrayado que en Moscú se intercambian constantemente opiniones e información sobre "qué se podría hacer para aliviar la enorme carga que supone el bloqueo impuesto".