Putin visita China "con serias expectativas" para reunirse con Xi Jinping

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, inicia este martes una visita de dos días a China, donde tiene previsto reunirse con su homólogo Xi Jinping, en un viaje sobre el que Moscú tiene "serias expectativas". El traslado de Putin a Pekín se produce días después de que el mandatario de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, acudiera la semana pasada a la capital china, donde tuvo ocasión de verse con Xi.

El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, ha explicado este lunes en una rueda de prensa que el contacto entre Putin y Xi ayudará a impulsar y expandir las relaciones bilaterales.

Junto al presidente ruso, viaja una comitiva integrada por ministros, viceministros y responsables de empresas rusas que operan en China. Ante posibles comparaciones con la delegación estadounidense que encabezó Trump la semana pasada, donde estuvo acompañado por miembros de su Gobierno y más de 15 directores ejecutivos de compañías como Jensen Huang, de Nvidia; Tim Cook, de Apple; Elon Musk, de Tesla; o Larry Fink de BlackRock, Peskov ha rechazado trazar paralelismos.

"No competimos con nadie en la composición de nuestras delegaciones. Estamos desarrollando nuestras propias relaciones independientes y multifacéticas con China, a las que nosotros y nuestros amigos chinos llamamos una asociación estratégica privilegiada y especial", ha asegurado el portavoz, citado por las agencias rusas.