China condena a muerte a dos exministros de Defensa por corrupción, aunque será conmutada por cárcel

China ha condenado este jueves a muerte a los exministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shangfu, con un indulto de dos años por cargos de corrupción. Se trata de dos de las figuras de mayor rango afectadas por la purga impulsada por el presidente, Xi Jinping, en la cúpula militar del país.

En el gigante asiático, una sentencia de muerte con indulto generalmente se conmuta por cadena perpetua si el condenado no comete ningún delito durante el período de indulto. Tras la conmutación, cumplirá cadena perpetua sin posibilidad de nuevas conmutaciones ni libertad condicional, según publica Reuters con base en información de la agencia oficial china Xinhua.

En concreto, un tribunal militar ha declarado a Wei culpable de aceptar sobornos, mientras que Li es condenado tanto por aceptarlos como por ofrecerlos. Ambos han sido condenados a pena de muerte con suspensión de dos años, inhabilitación política de por vida y confiscación de todos sus bienes personales.

El exministro de Defensa chino Li Shangfu pronuncia un discurso el 15 de agosto de 2023 EFE/EPA/YURI KOCHETKOV