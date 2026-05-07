China condena a muerte a dos exministros de Defensa por corrupción, aunque será conmutada por cárcel
- La condena se da en medio de la campaña anticorrupción impulsada por el presidente Xi en la cúpula militar del país
- Una sentencia de muerte con indulto generalmente se conmuta en China por cadena perpetua
China ha condenado este jueves a muerte a los exministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shangfu, con un indulto de dos años por cargos de corrupción. Se trata de dos de las figuras de mayor rango afectadas por la purga impulsada por el presidente, Xi Jinping, en la cúpula militar del país.
En el gigante asiático, una sentencia de muerte con indulto generalmente se conmuta por cadena perpetua si el condenado no comete ningún delito durante el período de indulto. Tras la conmutación, cumplirá cadena perpetua sin posibilidad de nuevas conmutaciones ni libertad condicional, según publica Reuters con base en información de la agencia oficial china Xinhua.
En concreto, un tribunal militar ha declarado a Wei culpable de aceptar sobornos, mientras que Li es condenado tanto por aceptarlos como por ofrecerlos. Ambos han sido condenados a pena de muerte con suspensión de dos años, inhabilitación política de por vida y confiscación de todos sus bienes personales.
Habían sido expulsados del Partido Comunista en 2024
Wei Fenghe fue ministro entre 2018 y 2023 y Li Shangfu ocupó el cargo entre marzo y octubre de 2023, antes de desaparecer de la escena pública y ser posteriormente destituido. Ambos habían sido también consejeros de Estado y miembros de la Comisión Militar Central (CMC), el máximo órgano de mando de las Fuerzas Armadas chinas.
Los dos fueron expulsados del Partido Comunista de China en 2024 por "graves violaciones de la disciplina", fórmula utilizada habitualmente por las autoridades chinas para referirse a casos de corrupción.
Las fuerzas armadas han sido uno de los principales objetivos de la amplia campaña anticorrupción ordenada por el presidente Xi tras su llegada al poder en 2012. Las purgas también han afectado a altos mandos de la Fuerza de Cohetes, responsable del arsenal nuclear del país, y a figuras de máximo rango como los exvicepresidentes de la CMC Zhang Youxia y He Weidong.
En los últimos meses, como relata la agencia EFE, el mandatario chino ha insistido públicamente en la necesidad de reforzar la lealtad política dentro del Ejército, de intensificar la lucha anticorrupción en las Fuerzas Armadas y abandonar sus "aires de superioridad", en un momento marcado por el impulso a la modernización militar de cara a 2027, centenario de la fundación del Ejército Popular de Liberación.
El contexto coincide además con el anuncio, el pasado mes de marzo, de un aumento del 7 % del presupuesto de Defensa de China para 2026, un incremento inferior al 7,2 % registrado en cada uno de los tres años anteriores.