El Gobierno aprobará este martes la obligación de escuchar a los menores sin límite de edad en los procedimientos

El Gobierno aprueba este martes la ampliación de la Ley de protección a los menores frente a la Violencia (LOVIPI) para que sea obligatorio escuchar a los menores sin límite de edad en los procesos que les afecten, y se incluya el alejamiento del presunto agresor en atención al interés superior del niño.

Hasta el momento, la obligatoriedad de escucha se establecía a partir de los doce años o de una "madurez suficiente" de la persona menor de edad afectada, lo que ha provocado, según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, impulsor de la norma, que la voz de niñas y niños "no haya sido tomada en consideración en muchos casos". Además de estos cambios, también se pretende impedir, por ejemplo, "que se fije custodia compartida si puede afectar negativamente al menor", han adelantado.

La ampliación de la Lopivi refuerza el interés superior del menor y tendrá que justificarse expresamente en todos los actos y resoluciones administrativas y judiciales cómo se ha valorado ese interés y por qué la decisión adoptada protege mejor su bienestar físico, emocional y psicológico, explican fuentes del departamento de Sira Rego. En ese sentido, se incluye entre los criterios relativos al interés superior del menor el alejamiento de aquella persona que le violente, que "nunca esté con un agresor o presunto agresor", han señalado las fuentes.