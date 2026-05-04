Buscan a una niña de cinco años sustraída por sus padres biológicos en un punto de encuentro de Oviedo

El Ministerio del Interior ha activado una alerta por la desaparición de una niña de cinco años en situación de acogida que fue sustraída la semana pasada por sus padres biológicos de un punto de encuentro de Oviedo.

Los hechos se produjeron el pasado jueves, cuando la familia biológica de la menor, tutelada por los servicios sociales del Principado y en situación de acogimiento, acudió a un encuentro programado. Durante esta reunión, agredieron a la educadora social y se llevaron a la niña, según fuentes de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar consultadas por RTVE.

La Consejería puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía del menor y presentó también una denuncia, confirman tanto desde este departamento como desde la Jefatura Superior de Policía de Asturias. Las autoridades activaron entonces el protocolo previsto para estos casos, si bien estas fuentes han evitado dar más detalles sobre un suceso que está en plena fase de investigación.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha difundido la imagen de esta niña, identificada como Miranda M. M. y nacida el 26 de enero de 2021. También ha ofrecido algunas características físicas que puedan ayudar a su localización, como que tiene el pelo castaño y los ojos marrones. Además, mide 1,20 metros y pesa unos 18 kilos, según consta en el aviso, en el que la Policía insta a quienes tengan alguna información sobre la menor a ponerse en contacto con las autoridades.