En estado "favorable" una niña herida con una bala de origen desconocido en el patio de un colegio en Badajoz
- La niña, de entre 12 y 13 años, se encontraba realizando actividades extraescolares en el centro
- La proyectil impactó en la pierna de la menor, que ha sido atendida en el Servicio Extremeño de Salud
Una niña de entre 12 y 13 años ha resultado herida en una pierna presuntamente con un proyectil, del que se desconoce el origen, cuando estaba en el patio del Colegio San José de Calasanz de Badajoz. La menor, que se encontraba realizando actividades del propio centro, ha sido atendida por el Servicio Extremeño de Salud (SES) y está en estado "favorable".
Fuentes de la Policía Nacional han detallado que los hechos han sucedido en la tarde de este pasado miércoles y que "se desconoce el origen del presunto proyectil". Los agentes han señalado que se está trabajando en la investigación "para el total esclarecimiento de los hechos". De igual modo y en relación a si podría tratarse de una bala perdida, "no se sabe cómo ha podido pasar", de ahí que estén investigando en este sentido.
Preguntada sobre este mismo suceso, la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, ha destacado que se trata de un tema "delicado" al tratarse de una menor y que ha sido atendida en el SES, tras lo que ha rehusado ofrecer más datos.
"Ha sido atendida en el Servicio Extremeño de Salud, su estado es favorable pero no vamos a dar más datos, es una menor y hay que protegerla", ha concluido la consejera, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de su presencia en la inauguración de la I Jornada de Investigación en Atención Primaria, en el Salón Guadiana del Hospital Universitario de Badajoz.