El Gobierno no ha anunciado una ayuda de 2.800 euros a los migrantes regularizados "hasta que encuentren trabajo"
Circula en redes sociales una imagen que se presenta como si fuera la portada de un periódico que anuncia que Pedro Sánchez dará a los inmigrantes regularizados una ayuda de 2.800 euros mensuales durante dos años hasta que encuentren trabajo. Es falso. No es una noticia real y el medio al que atribuyen la información no existe: es una foto manipulada y el Gobierno no ha hecho ningún anuncio sobre esta supuesta ayuda.
"Pedro Sánchez dará a los inmigrantes regularizados hasta que encuentren trabajo 2.800 euros por familia al mes durante 2 años" dice el titular con la apariencia de portada de un periódico llamado 'El Diario de España'. En el texto, leemos que "la medida forma parte de un nuevo paquete de ayudas sociales para garantizar la ‘inclusión plena’ de los inmigrantes en España" y que forma parte del "Plan de Inclusión y Cohesión Social 2024-2026". Esta fotografía se difunde en un mensaje compartido más de 2.000 veces en X desde el 3 de mayo.
No existe una ayuda de 2.800 euros para los inmigrantes regularizados sin trabajo
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguran a VerificaRTVE que "en ningún caso se contempla en la normativa de extranjería recibir una prestación por haber obtenido una resolución favorable en el proceso de regularización". Añaden que la resolución favorable de la regularización "otorga el derecho a residir y a trabajar, únicamente en España, por cuenta ajena o por cuenta propia, en todo el territorio nacional y en cualquier ocupación o sector de actividad". El Real Decreto 316/2026 por el cual se aprueba este proceso de regularización extraordinaria no contempla ninguna medida de estas características.
El Gobierno ha dado hoy..
luz verde a la séptima regularización extraordinaria de inmigrantes en
nuestro país
Con medio mes de retraso, el nuevo texto más duro que el original,
otorgará permisos de residencia y trabajo
Vamos a desgranarlo.
Los trámites se pueden iniciar desde este jueves de forma telemática y
a partir del lunes de forma presencial.
Habrá ventanillas propias en la Seguridad
Social, en Extranjería y en las oficinas de Correos donde se puede
acudir personalmente
o también a través de abogados u ONGs acreditadas.
Habrá además una solicitud
específica en dos páginas web oficiales, la del Ministerio de
Migraciones y en Política
Territorial. ¿Y cuáles son los requisitos?
El principal es acreditar
una permanencia continuada de al menos cinco meses en el momento de la
solicitud y haber residido en
España antes del 31 de diciembre de 2025.
Otro indispensable es
no tener antecedentes penales ni aquí ni en el país que hayan residido en los
últimos cinco años
Y los solicitantes también tienen que cumplir uno de estos tres requisitos...
...haber trabajado en España..
o acreditar intención de hacerlo, vivir aquí con menores o dependientes o estar
en una situación
de vulnerabilidad...
...una vez presentada la solicitud...
...si el gobierno no contesta en tres meses..
se entiende como desestimada.
Los beneficiarios de este proceso, que según el gobierno serán
en torno a medio millón, obtendrán una autorización de residencia temporal por
circunstancias
excepcionales por razón de arraigo social.
Tendrá una vigencia de un año y les va a permitir residir
y trabajar en nuestro país.
Durante el mes posterior a la concesión, cada
beneficiario deberá solicitar la tarjeta de identidad en el extranjero
Una falsa portada de un medio inexistente
La imagen del mensaje de X simula la portada de un medio con la cabecera 'El Diario de España'. Este diario no existe en España, no hay ningún periódico impreso con ese nombre. Además, se puede observar que la fecha de publicación de esa falsa portada es del 24 de mayo de 2024, según se lee en la cabecera. Sin embargo, a través de una búsqueda inversa no encontramos que la imagen se haya publicado antes del 27 de abril de 2026.
Según la portada falsa, esta reforma pertenece al "Plan de Inclusión y Cohesión Social 2024-2026", como podemos leer en el atril en el que se apoya Pedro Sánchez. Sin embargo, este proyecto no aparece en ningún portal oficial del Gobierno. Sí encontramos el Plan Estratégico de Subvenciones (PES) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 2024-2026. Sin embargo, este plan no alberga entre sus subvenciones la ayuda de 2.800 euros mensuales por familia que anuncian en redes.
En VerificaRTVE te hemos explicado otros contenidos falsos sobre las ayudas a personas migrantes y el proceso de regularización. Hemos aclarado que este vídeo no es una llegada de migrantes como "resultado" de la regularización de Sánchez y también hemos mostrado que esta grabación no muestra a migrantes marchando de África hacia España tras el anuncio de la regularización de extranjeros.