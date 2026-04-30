El papel de Correos en la regularización de migrantes: te explicamos paso a paso cómo se tramitan las solicitudes

En redes sociales y publicaciones de Internet se difunde que Correos ha tramitado solicitudes de regularización sin exigir el certificado de antecedentes penales. Sin embargo, Correos no tramita las regularizaciones, solo sirve de ayuda para presentar las solicitudes, tal y como aclaran la empresa pública, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y una abogada experta en migraciones a VerificaRTVE. El organismo encargado de tramitar las solicitudes y comprobar la documentación es la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), como indica el propio decreto. Te explicamos paso a paso cómo funciona este procedimiento y el papel de Correos en el proceso.

¿Cuál es el papel de Correos en el proceso de regularización? El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura a VerificaRTVE que "Correos no tramita solicitudes de este proceso de regularización extraordinaria" y que "su rol es el de apoyar el proceso de presentación de estas solicitudes de manera presencial". El propio Real Decreto de regularización especifica que es la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), que depende del Ministerio de Inclusión, el organismo encargado de comprobar si se cumplen los requisitos para la regularización. Entre los documentos a presentar se incluyen los antecedentes penales. Correos niega haber tramitado regularizaciones sin exigir certificados de antecedentes penales, según un comunicado publicado el 27 de abril "frente a diversas informaciones falsas". La empresa pública argumenta que "no tramita regularizaciones", sino que "apoya el proceso de presentación telemática de las solicitudes". Además, afirman que el personal de la compañía es consciente de que debían exigir el certificado de antecedentes penales desde que comenzó el proceso, el 20 de abril.

2| La UTEX hace la instrucción y da un plazo para subsanar Según Patricia Fernández Vicens, una vez que Correos ha subido la documentación, la recibe la Oficina de Extranjería. "Si se cumplen los criterios mínimos, se lo pasan a la UTEX, que es la que instruye el procedimiento", detalla. En caso de que falte cualquier documento adicional, dan un plazo para subsanar lo que falta, sostiene la abogada. El Real Decreto señala que si la solicitud está incompleta envían un requerimiento al solicitante y dan un plazo no superior a 15 días para subsanarlo (en los puntos 6 de la disposición adicional vigésima y de la disposición adicional vigésimoprimera). Si no se aportan los documentos requeridos en ese plazo, rechazan la solicitud y se archiva el expediente.