El papel de Correos en la regularización de migrantes: te explicamos paso a paso cómo se tramitan las solicitudes
- Es la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX) quien comprueba la documentación
- Envíanos consultas al 659800555 o a verificartve@rtve.es
En redes sociales y publicaciones de Internet se difunde que Correos ha tramitado solicitudes de regularización sin exigir el certificado de antecedentes penales. Sin embargo, Correos no tramita las regularizaciones, solo sirve de ayuda para presentar las solicitudes, tal y como aclaran la empresa pública, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y una abogada experta en migraciones a VerificaRTVE. El organismo encargado de tramitar las solicitudes y comprobar la documentación es la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), como indica el propio decreto. Te explicamos paso a paso cómo funciona este procedimiento y el papel de Correos en el proceso.
¿Cuál es el papel de Correos en el proceso de regularización?
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura a VerificaRTVE que "Correos no tramita solicitudes de este proceso de regularización extraordinaria" y que "su rol es el de apoyar el proceso de presentación de estas solicitudes de manera presencial".
El propio Real Decreto de regularización especifica que es la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), que depende del Ministerio de Inclusión, el organismo encargado de comprobar si se cumplen los requisitos para la regularización. Entre los documentos a presentar se incluyen los antecedentes penales.
Correos niega haber tramitado regularizaciones sin exigir certificados de antecedentes penales, según un comunicado publicado el 27 de abril "frente a diversas informaciones falsas". La empresa pública argumenta que "no tramita regularizaciones", sino que "apoya el proceso de presentación telemática de las solicitudes". Además, afirman que el personal de la compañía es consciente de que debían exigir el certificado de antecedentes penales desde que comenzó el proceso, el 20 de abril.
1| Correos escanea los documentos y registra las solicitudes en una plataforma
Patricia Fernández Vicens, abogada experta en extranjería, nos explica cómo funciona el procedimiento: "Correos tiene tareas de información y ayuda", como indica el decreto. Se han habilitado 371 oficinas de Correos para hacer este trámite. Tanto para los solicitantes de asilo como para las personas en situación irregular son "imprescindibles" el pasaporte, el certificado de penales y la documentación que acredite encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026 y haber residido de forma ininterrumpida durante al menos cinco meses en el momento de la solicitud. En función del tipo de arraigo también es obligatorio incluir los documentos que acrediten haber trabajado, los vínculos familiares o la situación de vulnerabilidad.
"Lo que hacen es recoger la documentación y subirla a una plataforma" de la administración llamada 'Mercurio'. Sin embargo, "Correos no tiene capacidad para admitir o inadmitir a trámite una solicitud", señala esta experta. "Los trabajadores de Correos solo meten la documentación en la plataforma y, si el sistema les deja hacer la solicitud con los documentos aportados por el solicitante, el proceso sigue", aseguran a VerificaRTVE desde el departamento de prensa de Correos. "Nosotros nos ajustamos a los que nos trae el ciudadano. Los escaneamos y lo subimos a la plataforma. No nos corresponde a nosotros revisar si algo está incompleto", subraya la portavoz del sindicato CSIF, Elena Fernández, y dice que si se detecta cualquier error o falta un documento se le traslada a la persona migrante.
Según la guía enviada a los funcionarios de Correos el 21 de abril, a la que ha tenido acceso VerificaRTVE, "el sistema realiza una verificación automática de la documentación aportada antes de permitir continuar con el proceso". "Si no entregas esos documentos, la plataforma Mercurio no te deja registrar el expediente", asegura a VerificaRTVE la abogada Patricia Fernández Vicens.
Comisiones Obreras advirtió el 20 de abril de "graves errores en la guía de Correos para el proceso de regularización". En su comunicado advertían de "indicaciones incorrectas" sobre "la documentación exigida" a los solicitantes de regularización. También dicen que había una "interpretación errónea de requisitos laborales" y que existían "discrepancias" con el Real Decreto.
CSIF también habla de problemas de capacidad del sistema ‘Mercurio’ y falta de planificación de las citas. Aunque Correos asegura que los trabajadores tienen desde el 20 de abril "toda la información" y que, si hubiera algún tipo de cambio por parte del Ministerio, se les trasladaría "inmediatamente". En la guía con fecha 21 de abril a la que ha tenido acceso VerificaRTVE continúa, por ejemplo, un error sobre el requisito de permanencia en España: según el Real Decreto los solicitantes deberán acreditar haber residido en nuestro país de forma ininterrumpida durante los cinco meses anteriores al momento de presentar la solicitud, no antes del 1 de enero de 2026 como dice el documento.
2| La UTEX hace la instrucción y da un plazo para subsanar
Según Patricia Fernández Vicens, una vez que Correos ha subido la documentación, la recibe la Oficina de Extranjería. "Si se cumplen los criterios mínimos, se lo pasan a la UTEX, que es la que instruye el procedimiento", detalla.
En caso de que falte cualquier documento adicional, dan un plazo para subsanar lo que falta, sostiene la abogada. El Real Decreto señala que si la solicitud está incompleta envían un requerimiento al solicitante y dan un plazo no superior a 15 días para subsanarlo (en los puntos 6 de la disposición adicional vigésima y de la disposición adicional vigésimoprimera). Si no se aportan los documentos requeridos en ese plazo, rechazan la solicitud y se archiva el expediente.
3| Consultas a Justicia e Interior antes de que resuelva Gestión Migratoria
Durante la fase de instrucción, la UTEX consulta al Ministerio de Justicia si existen antecedentes penales y al Ministerio de Interior si existen antecedentes policiales. Se envía un informe policial para constatar que esa persona "no representa un peligro para el orden público", como dice el decreto. En este sentido, "si se ha cometido cualquier delito en otro país de la Unión Europea o en algún país que tenga convenio con España, la solicitud también quedará rechazada", según esta abogada.
Finalizado este proceso, "la UTEX emite un informe favorable o desfavorable". Finalmente, resuelve el procedimiento la Dirección General de Gestión Migratoria, que, según esta experta, "no se aparta del criterio de la UTEX".
La regularización de personas migrantes está siendo objeto desinformación. En VerificaRTVE te hemos explicado que este proceso no veta a ucranianos y a venezolanos y hemos aclarado que este vídeo no muestra una llegada masiva de inmigrantes a España tras el proceso de regularización, es una grabación antigua.