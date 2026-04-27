Directo | Comisión de la dana en el Congreso: comparece el exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana, que asoló parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 dejando 230 muertos, interroga este lunes al que entonces era jefe del Consorcio Provincial de Bomberos José Miguel Basset y a Ernesto Serra Morant, el conductor del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón que le prestó servicio el día de la riada.

Basset ya afirmó que "estaba claro" que había que enviar el mensaje de Es Alert el día de la dana para avisar a la población y aseguró que no sabía nada de la retirada de los bomberos que debían supervisar el barranco del Poyo aquella tarde. También desmintió que discutiese con Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, por el texto del mensaje del Es Alert, y que él no retrasó el envío de la alerta.

El texto finalmente se envió a las 20:11, pero sin la orden expresa de que la gente no saliera de casa y únicamente con la recomendación de que se evitaran desplazamientos.

También pasó ya por el juzgado el chófer de Mazón, quien explicó a la jueza que el Es Alert les sonó en el coche cuando todavía estaban en Valencia de camino a L'Eliana, donde se celebraba el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

El chófer del expresident de la Generalitat testificó ante la jueza que cuando sonó el mensaje Es-Alert -a las 20.11- llevaba a Mazón hacía el Cecopi, reunido en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, pero aún no habían salido de València.

En su declaración como testigo, el conductor aseguró que fue avisado hacia las 19:00 de que tenía que recoger al entonces jefe del Consell y llevarlo al Cecopi, desmintiendo así una de las múltiples versiones de Mazón, quien afirmó que tras la comida en El Ventorro estuvo trabajando por la tarde en el Palau de la Generalitat.