Muere el ministro de Defensa de Mali en la ofensiva de los secesionistas del norte junto a la filial de Al Qaeda en el Sahel

El ministro de Defensa de Mali, Sadio Camara, murió este sábado en un ataque perpetrado por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM) —filial de Al Qaeda en el Sahel— contra su residencia, ubicada cerca de la principal base militar en las afueras de la capital, Bamako.

Dos fuentes militares y un pariente han precisado a Efe que Camara y tres miembros de su familia fallecieron en una explosión en la localidad de Kati, sin dar más detalles.

El ministro de Defensa de Mali, Sadio Camara. FANNY NOARO-KABRÉ/AFP

La operación en Kati, 15 kilómetros al norte de Bamako, formó parte de la ofensiva contra el Gobierno de Mali lanzada por el Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA)junto a la filial de Al Qaeda y reprodujo la alianza estratégica que desestabilizó al régimen en 2012 y llevó a la toma del norte por los rebeldes.

Un comunicado de las fuerzas armadas ha informado que las operaciones continúan en varias partes del país para rechazar a los insurgentes.

Según un analista maliense consultado por Efe que ha pedido anonimato por motivos de seguridad, la ofensiva de este sábado demuestra que el conflicto en Mali ha evolucionado hacia una amenaza más centralizada y coordinada contra la junta militar, al repetir la lógica táctica de combinar la capacidad guerrillera de los secesionistas con los recursos y el amplio despliegue de los yihadistas.

"El ataque está inspirado en el ejemplo de Siria, cuando a finales de 2024 grupos islamistas y rebeldes derrocaron rápidamente al régimen en medio del apoyo de Occidente y la neutralidad de su aliado ruso. El futuro de Mali está abierto a todas las posibilidades, y todo depende de la postura que adopten las potencias internacionales", ha precisado.

El Ejército ha anunciado haber "neutralizado varios cientos de terroristas", mientras que la junta militar ha impuesto un toque de queda de tres días en la capital.

El conflicto en Mali se remonta a 2012 El conflicto se originó en enero de 2012 cuando el MNLA, que pretendía la independencia del norte, lanzó una ofensiva con el apoyo de yihadistas y tomó ciudades septentrionales como Kidal, Gao y Tombuctú. La incapacidad del entonces presidente Amadou Traoré de frenar a la alianza secesionista y yihadista provocó un golpe de Estado el 21 de marzo de 2012, y el 6 de abril el MNLA proclamó unilateralmente la independencia del Azawad, una vasta zona desértica que representa casi dos tercios del territorio maliense. Inicialmente, los secesionistas se aliaron con grupos yihadistas como Ansar Dine, liderado por Iyad ag Ghali, quien hoy encabeza el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes. En mayo de 2012, ambos grupos firmaron un pacto para crear la República Islámica de Azawad, pero apenas tres meses después los yihadistas impusieron la sharía (ley islámica) y desplazaron a los secesionistas del MNLA del poder. Tras la intervención militar francesa de 2013 (Operación Serval), que expulsó a los yihadistas de las ciudades del norte, los independentistas volvieron a controlar estas urbes y firmaron en 2015 un acuerdo de paz con el Gobierno, mediado por Argelia.