Francia y sus aliados han formalizado este jueves el fin de su operación antiyihadista en Mali, al anunciar una retirada militar coordinada del país africano, donde la operación francesa Barkhane y las fuerzas especiales europeas Takuba están presentes desde hace nueve años. En una declaración conjunta han subrayado que ya no se reúnen las condiciones políticas, operativas y jurídicas necesarias para continuar su compromiso militar actual en la lucha antiterrorista.

La declaración menciona la falta de cooperación de la junta militar que gobierna Bamako desde el golpe de Estado de mayo de 2021, y ha apuntado que "en estrecha cooperación con los países vecinos, desean seguir presentes en la región". Actualmente, hay unos 25.000 soldados desplegados en el Sahel, de los cuales unos 4.300 son franceses (2.400 en Mali a las órdenes de Barkhane), según el Elíseo. El país también alberga 15.000 tropas de la ONU en la Minusma, cuyo futuro está ahora en duda, ya que contaba con un amplio apoyo de Barkhane.

La decisión fue tomada este miércoles por la noche en una reunión en el Elíseo en la que han participado una veintena de dirigentes europeos y africanos. Macron ya había decidido iniciar, en el verano de 2021, una reducción de las tropas francesas en favor de un dispositivo regional menos visible. Entre los signatarios están Alemania, Bélgica, Dinamarca, Italia, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, el Consejo Europeo, la Comisión Europea, la Coalición para el Sahel y la Comisión de la Unión Africana.

"La lucha contra el terrorismo no puede justificarlo todo"

"No podemos seguir comprometidos militarmente junto a unas autoridades de facto con las que no compartimos la estrategia. La lucha contra el terrorismo no puede justificarlo todo", ha afirmado en rueda de prensa el presidente francés, Emmanuel Macron. "Francia intervino en Mali primero para luchar contra el terrorismo y a petición de un Estado soberano. Esa segunda condición ha cambiado. La victoria no es posible si no está encabezada por el propio Estado", ha explicado..

El presidente francés, además, ha rechazado que la retirada suponga un fracaso: "¿Qué hubiera pasado en 2013 si Francia no hubiera optado por intervenir? El Estado maliense, sin lugar a dudas, se habría hundido", ha expresado Macron. El portavoz del Estado Mayor francés, el coronel Pacal Ianni, ha dicho que la retirada es consecuencia de la actitud de las autoridades malienses. "Hemos hecho nuestro trabajo y lo hemos hecho bien. Hablar de derrota o humillación militar no tiene sentido".

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante una rueda de prensa este miércoles en el Palacio del Elíseo, en París. EPA / EFE / Ian Langsdon / Pool

Para contener la potencial extensión geográfica de los grupos terroristas hacia el sur y el oeste, los socios internacionales contemplan expandir su apoyo a los países vecinos del Golfo de Guinea y de África Occidental. Las fuerzas se reorganizarán ahora junto al Ejército nigeriano en la región fronteriza maliense. El punto de inflexión es que el núcleo de la acción ya no estará en Mali, sino en Níger, en la llamada "zona de las tres fronteras".

El comunicado menciona, además, la intención de seguir apoyando a la población maliense y de afrontar "las causas profundas de la inseguridad" en el país", movilizando ayuda para responder a las necesidades inmediatas y a más largo plazo.

“La lucha contra el terrorismo es algo esencial para Mali“

"Consideramos que la lucha contra el terrorismo es algo esencial para Mali, para Burkina, para Níger y para los países costeros", aseguró este miércoles el presidente marfileño, Alassane Ouattara, a RFI y France 24. "La salida de Barkhane y Takuba crea un vacío. Nos veremos obligados a comprar armas, a tener una mayor profesionalización, pero también es nuestro deber. Los ejércitos nacionales deben resolver los problemas en nuestros territorios nacionales y esa es nuestra filosofía".