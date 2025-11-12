El asesinato público de una 'influencer' por supuestos yihadistas provoca una ola de indignación en Mali
- Se cree que los responsables son yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, leales a Al Qaeda
- Los hechos se han producido en un poblado del norte del país, donde el ejército y el Gobierno tienen poca presencia
Una influencer de Mali, Mariam Cissé, ha sido asesinada en público por presuntos terroristas del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM por sus siglas en árabe), leales a Al Qaeda. El asesinato ha levantado una ola de indignación entre activistas, artistas y ex altos cargos malienses, que han reaccionado en sus redes sociales.
Los hechos ocurrieron en el poblado de Tonka, en la región de Tombuctú, una zona del norte del país en la que el gobierno central y el ejército tienen una presencia escasa y en la que los yihadistas de JNIM están muy activos.
Según informaron este domingo un familiar de la víctima y fuentes locales, la joven fue secuestrada el pasado jueves 6 de noviembre por unos hombres armados no identificados. El viernes, los secuestradores volvieron al pueblo con Cissé y la asesinaron en una plaza frente a los ciudadanos que estaban presentes en el lugar.
Ningún grupo terrorista ha reivindicado por ahora el asesinato. Pero las fuentes consultadas han señalado que los yihadistas acusaron a la influencer de colaborar con el ejército, ya que aparece en varios vídeos de la red social TikTok con uniforme militar y porque era conocida por su activismo en redes, donde tiene casi 160.000 seguidores.
El asesinato provoca indignación social en un país aún en una grave crisis
El asesinato público ha conmocionado a la sociedad maliense, con la excepción de los sectores religiosos fundamentalistas, que no se han pronunciado por el momento. Una fuente de seguridad que ha pedido permanecer en el anonimato lo ha considerado “un acto de barbarie”. Por su parte, un funcionario local lo ha calificado de “acto despreciable”.
Uno de los testimonios clave ha sido el del hermano de la víctima, quien asegura que unos yihadistas la secuestraron porque la acusaron de “informar al ejército maliense sobre sus movimientos”. Ha relatado también que él “estaba entre la multitud” cuando la fusilaron en “la Plaza de la Independencia de Tonka”.
La exministra y actual miembro del Consejo Nacional de la Transición, Raky Takka, ha condenado el asesinato y ha asegurado que la joven “fue objeto de tratamientos innobles antes de ser ejecutada de manera fría por haber asumido su patriotismo y sus convicciones”.
La exministra Takka ha llamado a los organismos feministas de Mali a rendirle un homenaje a la víctima. Además, según fuentes locales, la gobernación de Tombuctú ha entregado víveres y una cantidad de dinero a la familia de Cissé.
Mali, gobernado por una junta militar desde el golpe de Estado de 2020, continúa sumido desde 2012 en una profunda crisis de seguridad debido a la actividad de grupos yihadistas vinculados tanto con el Estado Islámico como con Al Qaeda, responsables de frecuentes ataques contra las fuerzas armadas y la población civil.