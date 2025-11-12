El asesinato público de una 'influencer' por supuestos yihadistas provoca una ola de indignación en Mali

Una influencer de Mali, Mariam Cissé, ha sido asesinada en público por presuntos terroristas del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM por sus siglas en árabe), leales a Al Qaeda. El asesinato ha levantado una ola de indignación entre activistas, artistas y ex altos cargos malienses, que han reaccionado en sus redes sociales.

Los hechos ocurrieron en el poblado de Tonka, en la región de Tombuctú, una zona del norte del país en la que el gobierno central y el ejército tienen una presencia escasa y en la que los yihadistas de JNIM están muy activos.

Según informaron este domingo un familiar de la víctima y fuentes locales, la joven fue secuestrada el pasado jueves 6 de noviembre por unos hombres armados no identificados. El viernes, los secuestradores volvieron al pueblo con Cissé y la asesinaron en una plaza frente a los ciudadanos que estaban presentes en el lugar.

Ningún grupo terrorista ha reivindicado por ahora el asesinato. Pero las fuentes consultadas han señalado que los yihadistas acusaron a la influencer de colaborar con el ejército, ya que aparece en varios vídeos de la red social TikTok con uniforme militar y porque era conocida por su activismo en redes, donde tiene casi 160.000 seguidores.