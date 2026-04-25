Los independentistas del norte de Mali lanzan una operación para expulsar al Ejército de sus territorios y toman Kidal
- "La batalla de la liberación ha comenzado", ha anunciado el portavoz del Frente de la Liberación del Azawad
- Otro grupos armados, vinculados a Al Qaeda, atacan de forma simultánea la capital, Bamako, y ciudades cercanas
Los independentistas del norte de Mali han lanzado este sábado una operación para expulsar al Ejército de sus territorios y han tomado la estratégica ciudad de Kidal, mientras otros grupos armados, supuestamente vinculados a Al Qaeda, han atacado de forma simultánea la capital, Bamako, y ciudades cercanas.
El portavoz del Frente de la Liberación del Azawad (FLA), Mohamed Elmaouloud Ramadane, ha sido el primero en anunciar la ofensiva en el norte del país en redes sociales con un breve mensaje en el que ha dicho que "la batalla de la liberación ha comenzado" para apoderarse de esa vasta región desértica que abarca aproximadamente el 60% del territorio de Mali.
Pocas horas después, el FLA ha reivindicado la operación y ha señalado que sus combatientes "se desplazan libremente" por el corazón de Kidal, mientras su portavoz ha anunciado el derribo de dos helicópteros del Ejército.
El portavoz del FLA ha añadido que sus combatientes han entrado en la estratégica ciudad de Gao, a 350 kilómetros de Kidal, y han tomado el control de posiciones militares en su periferia, aunque todavía no han logrado el control de la urbe.
Kidal es un bastión histórico de los rebeldes tuareg, que fue recuperada por las fuerzas gubernamentales en 2023 tras años de conflicto.
Mali cuenta con el apoyo de las juntas militares de Burkina Faso y Níger
El FLA es una entidad político-militar creada en diciembre de 2024 por la unión de los principales grupos separatistas activos en el norte de Mali, entre ellos el Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA), la principal organización secesionista tuareg fundada en 2010.
El objetivo del FLN es materializar las aspiraciones de autodeterminación de la región del Azawad mediante la independencia, tras el colapso de los acuerdos de paz de 2015 con las autoridades centrales y ante la ofensiva del Ejército maliense en 2023, que logró expulsar a los combatientes secesionistas de las principales ciudades del norte.
El Ejército de Mali, que actualmente cuenta con el apoyo de las juntas militares de Burkina Faso y Níger, fue respaldado en su victoria de 2023 sobre los secesionistas del norte por los mercenarios rusos del grupo Wagner.
No está confirmado si los ejércitos de Burkina Faso y Níger están implicados en los enfrentamientos de este sábado, pero el FLA les ha exigido, a través de su portavoz, que mantengan la neutralidad.
Ataques en la capital y otras ciudades
De forma simultánea a la ofensiva del FLA en el norte de Mali, hombres armados han atacado Bamako y varias ciudades del centro fuera de la zona reivindicada por los secesionistas.
Fuentes militares y testigos han informado a Efe de que estos ataques se han producido de forma coordinada en múltiples localidades, incluida Bamako y su aeropuerto, Kati, Sévaré y Mopti, con detonaciones de artillería pesada y fuego de armas automáticas.
Según estas fuentes, los ataques en la zona septentrional del Azawad han sido lanzados por el FLA, mientras que los de Bamako y su periferia por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel), aunque esta organización yihadista no haya reivindicado los asaltos.
Por otra parte, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Mali ha informado de que "grupos armados terroristas" han atacado varias ciudades pero han sufrido "reveses inmediatos" ante la "respuesta profesional" del Ejército, con varios terroristas neutralizados y equipamiento destruido, aunque sin precisar las ciudades donde se han librado los combates.
Este sábado, el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, ha condenado "enérgicamente" estos ataques que "ponen en riesgo la vida de la población civil" y ha destacado "el firme compromiso" de su organismo con "la promoción de la paz, la seguridad, la buena gobernanza y la estabilidad" en Mali. Asimismo, ha expresado su "plena solidaridad" con el pueblo de Mali, su Gobierno y sus fuerzas de seguridad.
Desde 2020, Mali está gobernado por una junta militar en un contexto marcado por la inestabilidad y la grave violencia que sufre el país desde hace más de una década a causa de los secesionistas norteños, que reclaman la región del Azawad, y de grupos yihadistas afiliados al Estado Islámico y a Al Qaeda.