Los independentistas del norte de Mali lanzan una operación para expulsar al Ejército de sus territorios y toman Kidal

Los independentistas del norte de Mali han lanzado este sábado una operación para expulsar al Ejército de sus territorios y han tomado la estratégica ciudad de Kidal, mientras otros grupos armados, supuestamente vinculados a Al Qaeda, han atacado de forma simultánea la capital, Bamako, y ciudades cercanas.

El portavoz del Frente de la Liberación del Azawad (FLA), Mohamed Elmaouloud Ramadane, ha sido el primero en anunciar la ofensiva en el norte del país en redes sociales con un breve mensaje en el que ha dicho que "la batalla de la liberación ha comenzado" para apoderarse de esa vasta región desértica que abarca aproximadamente el 60% del territorio de Mali.

Pocas horas después, el FLA ha reivindicado la operación y ha señalado que sus combatientes "se desplazan libremente" por el corazón de Kidal, mientras su portavoz ha anunciado el derribo de dos helicópteros del Ejército.

Independentistas en las calles de Kidal. Front of Azawad Liberation Azawad Liberation/AP

El portavoz del FLA ha añadido que sus combatientes han entrado en la estratégica ciudad de Gao, a 350 kilómetros de Kidal, y han tomado el control de posiciones militares en su periferia, aunque todavía no han logrado el control de la urbe.

Kidal es un bastión histórico de los rebeldes tuareg, que fue recuperada por las fuerzas gubernamentales en 2023 tras años de conflicto.

Mali cuenta con el apoyo de las juntas militares de Burkina Faso y Níger El FLA es una entidad político-militar creada en diciembre de 2024 por la unión de los principales grupos separatistas activos en el norte de Mali, entre ellos el Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA), la principal organización secesionista tuareg fundada en 2010. El objetivo del FLN es materializar las aspiraciones de autodeterminación de la región del Azawad mediante la independencia, tras el colapso de los acuerdos de paz de 2015 con las autoridades centrales y ante la ofensiva del Ejército maliense en 2023, que logró expulsar a los combatientes secesionistas de las principales ciudades del norte. El Ejército de Mali, que actualmente cuenta con el apoyo de las juntas militares de Burkina Faso y Níger, fue respaldado en su victoria de 2023 sobre los secesionistas del norte por los mercenarios rusos del grupo Wagner. Níger, Mali y Burkina Faso crean una alianza militar defensiva, la Alianza de Estados del Sahel No está confirmado si los ejércitos de Burkina Faso y Níger están implicados en los enfrentamientos de este sábado, pero el FLA les ha exigido, a través de su portavoz, que mantengan la neutralidad.