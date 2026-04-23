Los partidos se vuelcan en la precampaña andaluza a poco más de una semana de su inicio

Desde Málaga a Huelva, pasando por La Línea de la Concepción o por Jaén, los partidos políticos se vuelcan en una Andalucía que parece que está de campaña electoral aunque todavía falte una semana para ello.

Si el miércoles fue el turno del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Lepe (Huelva), este jueves diferentes candidatos y pesos pesados de los principales partidos han acudido hasta territorio andaluz a diferentes mítines.

El actual presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha tenido un acto en La Línea de la Concepción (Cádiz). Desde allí, el candidato del PP a la reelección, ha señalado que hasta el 17 de mayo, fecha de las elecciones, se va a "dejar la piel" para lograr la confianza "mayoritaria" de los andaluces. "Espero no tener que depender de nadie", ha aventurado el presidente 'popular'.

Para Moreno Bonilla "es evidente" que estará "trabajando" con todo su "ahinco hasta el 17 de mayo". "Vamos a dejarnos la piel para que los ciudadanos vuelvan a confiar de manera mayoritaria en nuestro proyecto político, no obstante, ya se verá", ha zanjado en una semana en la que los pactos de su partido con Vox en otras comunidades no dejan de florecer.

El candidato del PP también ha valorado la reapertura de la línea de alta velocidad que une Madrid con Málaga, prevista para el próximo 29 de abril. "Convocar elecciones ha servido para que por fin el ministro de Transportes se ponga las pilas y para que un día antes de iniciar la campaña haya abierto esa línea en la que llevamos ya tres meses una provincia bloqueados", ha ironizado.

Zapatero arropa a Montero en Jaén Precisamente, el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, ha acudido este jueves a un acto del PSOE en Alora (Málaga), la población en la que se produjo el derrumbe que ha obligado a cortar la línea ferroviaria y hacer una extensa obra para restaurarla. Pero el acto central del PSOE en este jueves con sabor a campaña electoral no ha sido el de Puente, si no el mitin que ha dado la candidata socialista, María Jesús Montero, en Jaén, donde ha estado acompañada por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. "Tengo a mi talismán aquí, que suerte tiene este partido de tener un militante que ha sido presidente pero que hoy es militante de cualquier sitio que le llame", ha puesto en valor Montero sobre Zapatero. Desde Jaén la candidata socialista ha defendido que los trabajadores andaluces "han sido los que más se han beneficiado de la subida del salario mínimo en contra siempre del voto del PP". "Ha sido Sánchez los que han ido mejorando las condiciones de las personas trabajadoras", ha señalado entre aplausos de los asistentes. Respecto al actual presidente andaluz, Montero ha criticado que "la gente está cansada" de su "apariencia" y que no traiga "propuestas concretas para mejorar la vida de la gente". "Tenemos que tener un gobierno que empatice y conecten con la realidad", ha dicho. "No voy a ser la presidenta del conformismo y resignación, voy a ser la presidenta que transforme Andalucía", ha añadido. Vox insta al Govern valenciano a aplicar la "prioridad nacional" y repatriar a los inmigrantes en situación irregular

Vox defiende la "prioridad nacional" Paralelamente, el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ha arropado a su candidato a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, en Huelva. "¿Qué malo tiene que los andaluces sean lo primero? ¡Nada! ¿Qué malo tiene ser nacional, qué pasa, no es esta nuestra nación? Pues prioridad nacional. Una y otra vez", ha defendido el candidato del partido ultraderechista. Tras ello, el mitin se ha visto interrumpido por unos manifestantes. El propio Abascal ha ironizado sobre el presidente de la Junta. "Que cosa más absurda, no querer inmigración masiva. Aquí está Moreno Bonilla que durante semanas reprochaba que no había pactos. Ya hay y ahora dice que no le gustan. Me parece bien, le agradecemos que sea claro y diga que tiene un corazón muy grande para atender a los de fuera y no para los de dentro, especialmente a los españoles y andaluces que necesitan una buena sanidad", ha señalado después de que el PP haya criticado el pacto alcanzado en Extremadura y Aragón.