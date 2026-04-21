Feijóo denuncia el "absoluto fracaso" del Gobierno en vivienda y critica que anuncie otro plan tras ocho años en Moncloa

"El deterioro del Estado de Bienestar tiene un rostro muy visible: el acceso a la vivienda". Así lo ha dicho el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde un acto sobre infraestructuras en Getafe. El líder popular ha criticado la política de vivienda del Gobierno, que califica de "absoluto fracaso" y ha arremetido contra el plan aprobado esta martes por el Consejo de Ministros. "Hoy el Gobierno anuncia a bombo y platillo otro plan de vivienda", ha criticado Feijóo. "Ocho años después de llegar a la Moncloa, otro plan de vivienda ¿Cuántas viviendas han prometido? ¿Cuántos anuncios han hecho? ¿Cuánto dinero han gastado en propaganda de viviendas que no han conseguido?" se ha preguntado.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que estará dotado de hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior plan, y blindará las viviendas públicas con carácter permanente.

Sin embargo, para el líder de la oposición, el problema de la vivienda ha escalado desde la posición número 16 a la número uno entre las preocupaciones de los españoles. Según Feijóo, el "récord histórico" de precios, tanto en alquiler como en vivienda nueva, es el "síntoma de la precariedad vital en el que viven miles de familias". "Digan lo que digan y prometan lo que prometa nadie va a creerles", ha continuado: "La realidad es que 8 años de gobierno socialista han convertido la vivienda en un lujo".

"Esto cambiará con otro gobierno", ha señalado el popular, que ve imposible paliar el déficit de vivienda sin presupuestos ni ley de suelo. Feijóo ha confirmado que su partido llevará al Congreso la Ley de Suelo que, según ha criticado, ha estado bloqueado durante un año por la mesa de la Cámara Alta tras su aprobación en el Senado.

Según Feijóo, esa Ley del Suelo forma parte de un plan de vivienda "más amplio" que es "una alternativa sólida al fracaso integral del Gobierno". "Sabemos lo que queremos hacer, sabemos planificar, sabemos medir nuestras propuestas, sabemos lo que valen y lo vamos a cumplir. Y os aseguro una cosa, cuando me comprometo, lo cumplo", ha garantizado.

“Comprar o alquilar vivienda en España es más caro que nunca. Pero en este mercado hay tantas realidades como territorios y generaciones#ParaEntraraVivir, un proyecto de #DatosRTVE y rtvenoticias, analiza problemas y soluciones del acceso a la vivienda.https://t.co/tfGUzuzQ7s pic.twitter.com/7k1hLvGTma“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 20, 2026

El líder popular ha realizado estas afirmaciones durante un acto en el que, bajo el título "Pagas más, recibes menos infraestructuras", ha criticado la política del ejecutivo en relación a infraestructuras de comunicaciones, tanto ferroviarias como de carreteras, pero también hídricas. "España recauda como un país nórdico y no puede tener servicios como un país tercermundista", ha dicho Feijóo, que ha señalado que entre sus compromisos en esta materia está incrementar la inversión en infraestructuras existentes y certificar un mantenimiento adecuado antes de acometer otras nuevas. También se ha comprometido a rendir de cuentas y ha pedido una inversión adecuada y presupuestos: "Si no tengo presupuestos no voy a bloquear España", ha insistido, antes de repetir que "si un gobierno no es capaz de aprobar presupuestos tiene que convocar elecciones".

Vox relaciona el problema de la vivienda con la inmigración Desde el Congreso, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha insistido en establecer esa relación entre el problema de la vivienda y la inmigración: "No puede ser que una parte importante de beneficiarios de ayudas al alquiler se destinen a extranjeros, mientras que los que contribuyen con su esfuerzo al mantenimiento del Estado se vean relegados en el acceso a las ayudas públicas y tengamos a los jóvenes españoles hasta los 35 viviendo en casa de sus padres". En este sentido, ha insistido en su exigencia de "prioridad nacional". "Los españoles primero", ha insistido Millán, desde la sala de prensa del Congreso. La portavoz ha aludido a su acuerdo en Extremadura que "prioriza a los españoles en el acceso a la vivienda protegida y prestaciones sociales", y también "establece avales para la entrada o un pago de impuestos diferido para que los jóvenes puedan comprarse una casa".

El Gobierno señala que se requiere "voluntad y determinación de todas las administraciones" En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la Ministra de Vivienda Isabel Rodríguez ha señalado que el gobierno trabaja porque salga adelante el decreto de vivienda, que "da respuesta a las consecuencias de la guerra de Irán". Para Rodríguez, es necesario "garantizar este derecho para que en el futuro no esa una crisis recurrente". Sin embargo insiste en que esto "requiere la voluntad y la determinación de todas las administraciones". "Requiere un acuerdo como el que propone el Gobierno con el Plan Estatal de Vivienda para coordinar políticas", ha señalado, con "todos los instrumentos" que puedan ponerse en marcha. “#Canal24Horas | Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda: "Los dos momentos de la historia en los que menos vivienda se ha construido en nuestro país en términos porcentuales ha sido bajo gobiernos del PP".https://t.co/vVRqw1kiba pic.twitter.com/HUzd2hTQy4“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 21, 2026 Además Rodríguez ha defendido que el sector de la construcción está creciendo y ha llegado, en 2024, a "la mejor cifra de los últimos trece años, superando las 100.000 viviendas al año". "Necesitamos un sector de la construcción más fuerte a través de la industrialización", ha dicho Rodríguez que ha defendido que "los años en que menos vivienda se ha construido en términos porcentuales ha sido bajo Gobiernos del Partido Popular".