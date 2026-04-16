Junts suspende relaciones con Sumar hasta que "se disculpe" por llamarles racistas

Junts ha decidido suspender todas sus relaciones con Sumar hasta que "se disculpe" después de que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya calificado al partido de Carles Puigdemont de "racista y clasista".

Así lo han anunciado fuentes de la dirección de Junts a EFE, que han avisado de que, si los de Yolanda Díaz no rectifican, no les cogerán el teléfono ni se sentarán a negociar con ellos sobre ningún asunto.

"Si quieren aprobar algo en el Congreso, que vayan a buscar al PP", han añadido las mismas fuentes. La congelación de las relaciones no se extiende a Comuns, si bien desde Junts han señalado que, con esta formación, tampoco hay relación ni conversaciones en el Parlament.

La polémica se ha originado a raíz de una entrevista de Díaz en Onda Cero, en la que el periodista Carlos Alsina ha recordado a la vicepresidenta que en otras ocasiones ha asegurado que Junts es un proyecto "racista y clasista", a lo que ella ha respondido que lo ha sido "siempre".