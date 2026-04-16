Junts suspende relaciones con Sumar hasta que "se disculpe" por llamarles racistas
- La ministra de Trabajo ha asegurado en 'Onda Cero' que la formación catalana "siempre" ha sido "clasista y racista"
- Puigdemont ha pedido respeto por sus votantes y que "la próxima vez pida los votos al PP para ser vicepresidenta"
Junts ha decidido suspender todas sus relaciones con Sumar hasta que "se disculpe" después de que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya calificado al partido de Carles Puigdemont de "racista y clasista".
Así lo han anunciado fuentes de la dirección de Junts a EFE, que han avisado de que, si los de Yolanda Díaz no rectifican, no les cogerán el teléfono ni se sentarán a negociar con ellos sobre ningún asunto.
"Si quieren aprobar algo en el Congreso, que vayan a buscar al PP", han añadido las mismas fuentes. La congelación de las relaciones no se extiende a Comuns, si bien desde Junts han señalado que, con esta formación, tampoco hay relación ni conversaciones en el Parlament.
La polémica se ha originado a raíz de una entrevista de Díaz en Onda Cero, en la que el periodista Carlos Alsina ha recordado a la vicepresidenta que en otras ocasiones ha asegurado que Junts es un proyecto "racista y clasista", a lo que ella ha respondido que lo ha sido "siempre".
Puigdemont pide respeto y que "la próxima vez pida los votos al PP para ser vicepresidenta"
Para Junts, la posición de Díaz se enmarca en la competición electoral entre Sumar y Podemos, que ha acusado reiteradamente a Junts de "racista" por su proposición de ley para delegar las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña.
El líder del partido soberanista también ha reaccionado a las palabras de Díaz en un mensaje publicado en la red social X. "El nivel de bajeza moral al que han llegado los que se creen moralmente superiores da escalofríos. La falta de respeto al otro, la falta de rigor, el recurso a la manipulación exactamente como hace Donald Trump, describen perfectamente dónde se sitúa hoy esta izquierda desorientada que gobierna el Estado español", ha expresado Puigdemont.
"Cree que ir a Onda Cero a insultar a Junts la hará caer simpática delante de la derecha mediática, como les pasa a otros que practican el mismo deporte. [...] No nos conoce, no sabe quién es nuestro votante ni nuestro militante; vive del mito fundacional del españolismo en Catalunya, según el cual todo aquello que es catalán (y catalanohablante) es de derechas, burgués, a menudo especulador y, por descontado, carlista", ha continuado en su crítica el 'expresident' catalán. "Aquello de los 'señoritos' que con tanta frecuencia alguien se encarga de repetir cínicamente. Y obviamente, como no le gusta lo que votamos y lo que defendemos en el Congreso español, se revuelve insultándonos y no precisamente rebatiéndonos. Que es lo que hacen los populistas", ha añadido.
Para Puigdemont, sus votantes merecen "más respeto por parte de alguien que comparte un espacio político que prefirió pactar con el PP para echarnos de la alcaldía de Barcelona", ha escrito en alusión a los Comuns. "En todo caso, buen viento. La próxima vez, que pida al PP los votos para ser vicepresidenta y quizá viva mejor", ha avisado al final del extenso texto.