Los operadores bloquearán desde octubre las llamadas comerciales que no empiecen por el número 400

Los operadores de telecomunicaciones estarán obligados a partir del próximo mes de octubre a bloquear las llamadas comerciales que no empiecen con una numeración telefónica de 400. Así lo ha anunciado este jueves el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, que también ha adelantado que a partir de junio solamente podrán enviar mensajes masivos las compañías y empresas que estén inscritas en el registro de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

El Gobierno ya propuso estas medidas a comienzos de febrero con el objetivo de proteger a la ciudadanía contra estafas telefónicas y llamadas comerciales no deseadas, y ha sido este jueves cuando el minsitro ha determinado los plazos de aplicación. Hasta ahora, con la nueva regulación se han conseguido bloquear ya 192 millones de llamadas y 17 millones de SMS, tal y como ha indicado el ministro.

Por tanto, a partir de octubre, cuando entra en vigor la medida, la ciudadanía solo podrá recibir llamadas comerciales que empiecen por un número 400 y el "resto serán bloqueadas" por los operadores. Esos números serán unidireccionales, es decir, los usuarios recibirán sus llamadas pero no podrán devolverlas a ese número 400. El ministro ha explicado también que los números 800 y 900 seguirán vigentes para atención al usuario, y estos sí permitirán llamadas de vuelta.