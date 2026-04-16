Los operadores bloquearán desde octubre las llamadas comerciales que no empiecen por el número 400
- Los números 800 y 900 seguirán vigentes para atención a los usuarios, según el Minsiterio de Transformación Digital
- Los operadores de telefonía deberán impedir desde junio el envío de SMS de compañías no registrados en la CNMC
Los operadores de telecomunicaciones estarán obligados a partir del próximo mes de octubre a bloquear las llamadas comerciales que no empiecen con una numeración telefónica de 400. Así lo ha anunciado este jueves el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, que también ha adelantado que a partir de junio solamente podrán enviar mensajes masivos las compañías y empresas que estén inscritas en el registro de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
El Gobierno ya propuso estas medidas a comienzos de febrero con el objetivo de proteger a la ciudadanía contra estafas telefónicas y llamadas comerciales no deseadas, y ha sido este jueves cuando el minsitro ha determinado los plazos de aplicación. Hasta ahora, con la nueva regulación se han conseguido bloquear ya 192 millones de llamadas y 17 millones de SMS, tal y como ha indicado el ministro.
Por tanto, a partir de octubre, cuando entra en vigor la medida, la ciudadanía solo podrá recibir llamadas comerciales que empiecen por un número 400 y el "resto serán bloqueadas" por los operadores. Esos números serán unidireccionales, es decir, los usuarios recibirán sus llamadas pero no podrán devolverlas a ese número 400. El ministro ha explicado también que los números 800 y 900 seguirán vigentes para atención al usuario, y estos sí permitirán llamadas de vuelta.
Solo mensajes de compañías registrada en la CNMC a partir de junio
Por otro lado, se espera que próximamente se complete la última medida del plan antiestafas telefónicas y por SMS del Ejecutivo, que contempla una base de datos oficial con los códigos alfanuméricos que usan las empresas y las administraciones públicas como identificadores en los SMS y que gestionará la CNMC. Así, desde el 7 de junio los operadores de telefonía bloquearán los mensajes que provengan de alias no registrados.
"A partir de junio, se acabaron los SMS suplantando la personalidad de empresas, de compañías, de bancos, de energéticas o de entidades del Gobierno, que eran falsos", ha remarcado el ministro sobre esta medida, que es la última del plan antiestafas telefónicas y por SMS del Gobierno.
López ha agradecido la colaboración, el esfuerzo y trabajo de todas las operadoras que están acompañando al Gobierno acompañado al Ministerio en la aplicación de esta medida. El objetivo de todas estas medidas es que la ciudadanía tenga garantizado su derecho a identificar cuando la llamada que recibe es comercial y, por tanto, elegir si cogerla o no teniendo esa información.
"Faltaba la identificación de los SMS para evitar que se suplante la identidad. Todos hemos recibido alguna vez un SMS falso de alguna compañía o incluso de alguna institución. Pues también les puedo decir que por fin vamos a conseguir que la CNMC tenga un registro oficial donde estén todos los organismos, las empresas y las entidades", ha indicado López. El ministro ha señalado que quienes estén inscritos en ese registro sí podrán realizar esos envíos de SMS "masivos".