Díaz-Canel asegura que no renunciará a la presidencia de Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este jueves que no renunciará a su cargo durante una entrevista con la cadena televisiva NBC.

"Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario", respondió el líder cubano a la pregunta de la periodista de NBC de si había evaluado dimitir para "salvar a su país".

"En Cuba, quienes ocupan puestos de liderazgo no son elegidos por el gobierno estadounidense ni cuentan con un mandato de dicho gobierno", agregó Diaz-Canel, durante la entrevista, la primera que otorga a una cadena estadounidense.

"Tenemos un Estado libre y soberano (...) gozamos de autodeterminación e independencia, y no estamos sujetos a los designios de Estados Unidos", concluyó su respuesta.

14.15 min Informe Semanal - Cuba, en candela

El pronunciamiento de Díaz-Canel sucede en medio de un aumento de la presión de la Administración de Donald Trump sobre su país en busca de un cambio de régimen.

Trump se ha referido a Cuba como "una nación fallida" y desde la captura de Nicolás Maduro en Caracas bloqueó los envíos petroleros que Venezuela destinaba a la isla.

El presidente cubano se mostró molesto cuando la entrevistadora le preguntó si consideraba renunciar y replicó que si podría hacerle la misma pregunta a Trump o si el cuestionamiento era una orden del Departamento de Estado.

"Podemos negociar pero sobre la mesa sin presiones o intentos de una intervención estadounidense", agregó Díaz-Canel.

El mes pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que el sistema económico de Cuba se encuentra fallido y sugirió la posibilidad de un cambio de Gobierno.