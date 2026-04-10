Díaz-Canel asegura que no renunciará a la presidencia de Cuba
- "En Cuba, quienes ocupan puestos de liderazgo no son elegidos por el gobierno estadounidense", declaró Díaz-Canel
- Rusia confirma un segundo envío de petróleo a Cuba frente al cerco energético impuesto por Estados Unidos
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este jueves que no renunciará a su cargo durante una entrevista con la cadena televisiva NBC.
"Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario", respondió el líder cubano a la pregunta de la periodista de NBC de si había evaluado dimitir para "salvar a su país".
"En Cuba, quienes ocupan puestos de liderazgo no son elegidos por el gobierno estadounidense ni cuentan con un mandato de dicho gobierno", agregó Diaz-Canel, durante la entrevista, la primera que otorga a una cadena estadounidense.
"Tenemos un Estado libre y soberano (...) gozamos de autodeterminación e independencia, y no estamos sujetos a los designios de Estados Unidos", concluyó su respuesta.
El pronunciamiento de Díaz-Canel sucede en medio de un aumento de la presión de la Administración de Donald Trump sobre su país en busca de un cambio de régimen.
Trump se ha referido a Cuba como "una nación fallida" y desde la captura de Nicolás Maduro en Caracas bloqueó los envíos petroleros que Venezuela destinaba a la isla.
El presidente cubano se mostró molesto cuando la entrevistadora le preguntó si consideraba renunciar y replicó que si podría hacerle la misma pregunta a Trump o si el cuestionamiento era una orden del Departamento de Estado.
"Podemos negociar pero sobre la mesa sin presiones o intentos de una intervención estadounidense", agregó Díaz-Canel.
El mes pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que el sistema económico de Cuba se encuentra fallido y sugirió la posibilidad de un cambio de Gobierno.
Rusia reitera su apoyo a La Habana
Este jueves, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, reiteró este jueves en La Habana que Moscú continuará respaldando a Cuba en la difícil situación actual, reforzada por el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos y ante las amenazas de Washington a la soberanía de la isla.
Así lo expuso Riabkov durante las conversaciones de una nueva ronda de consultas políticas entre las cancillerías de La Habana y Moscú, de acuerdo con una nota divulgada por el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores.
Previamente, el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, mantuvo un encuentro de cortesía con Riabkov, en el agradeció el envío del petrolero ruso Anatoly Kolodkin, con 730.000 barriles de crudo, el primer cargamento de este tipo que recibió el país caribeño en los últimos tres meses.
"Resaltamos las sólidas, históricas y estratégicas relaciones existentes entre ambos países y agradecí por el reciente envío de petróleo a Cuba, frente al cerco energético impuesto por el gobierno de EE.UU.", resaltó el jefe de la diplomacia cubana en las redes sociales.
La visita del alto cargo de la diplomacia rusa a Cuba tiene lugar tras el reciente anuncio de un segundo envío de petróleo de Moscú a la isla en medio del cerco petrolero dispuesto por EE.UU.
Ese corte de las importaciones de petróleo a la isla ha provocado un desabastecimiento de combustibles que ha recrudecido los prolongados apagones diarios y ha generado una parálisis casi total de la economía además de impactar servicios básicos de salud, transportes y otros.