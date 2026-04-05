El rey emérito acude a los toros en la Maestranza de Sevilla en su primer viaje a España desde la guerra en Irán

Juan Carlos I ha asistido este domingo en la Maestranza de Sevilla a la reaparición del torero Morante de la Puebla, en la primera visita del rey emérito a España desde el inicio de la guerra de Irán, un conflicto que le impidió viajar a Sanxenxo (Pontevedra) el pasado mes de marzo.

El público de la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla ha recibido con una ovación a don Juan Carlos quien, acompañado de su hija mayor, la infanta Elena, se ha sentado en el palco de la Real Maestranza de Caballería, de la que fue Hermano Mayor, junto al actual teniente, Marcelo Maestre de León.

El rey emérito ha asistido de este modo al inicio de la temporada taurina en la capital andaluza este Domingo de Resurrección, con una corrida en la que de la Puebla ha cortado dos orejas y en la que han completado el cartel el peruano Roca Rey y David de Miranda, que también han cortado una oreja cada uno.