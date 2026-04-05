El rey emérito acude a los toros en la Maestranza de Sevilla en su primer viaje a España desde la guerra en Irán
- Los asistentes a la corrida han recibido con una ovación a Juan Carlos I, acompañado por la infanta Elena
- Es su primera visita a España desde noviembre de 2025 tras suspender su viaje a Sanxenxo en marzo
Juan Carlos I ha asistido este domingo en la Maestranza de Sevilla a la reaparición del torero Morante de la Puebla, en la primera visita del rey emérito a España desde el inicio de la guerra de Irán, un conflicto que le impidió viajar a Sanxenxo (Pontevedra) el pasado mes de marzo.
El público de la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla ha recibido con una ovación a don Juan Carlos quien, acompañado de su hija mayor, la infanta Elena, se ha sentado en el palco de la Real Maestranza de Caballería, de la que fue Hermano Mayor, junto al actual teniente, Marcelo Maestre de León.
El rey emérito ha asistido de este modo al inicio de la temporada taurina en la capital andaluza este Domingo de Resurrección, con una corrida en la que de la Puebla ha cortado dos orejas y en la que han completado el cartel el peruano Roca Rey y David de Miranda, que también han cortado una oreja cada uno.
Primer viaje desde noviembre
Juan Carlos I no había vuelto a España desde noviembre del año pasado, cuando asistió el día 22 de ese mes al almuerzo familiar que se celebró en el Palacio Real de El Pardo, organizado para conmemorar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía, a cuyos actos oficiales no estuvo invitado.
El rey emérito, que reside en Abu Dabi desde 2020, tenía intención de participar en marzo en la regata que organizaba el Real Club Náutico de Sanxenxo (Pontevedra), pero el conflicto en Oriente Medio se lo impidió.