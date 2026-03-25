El PSOE y Más Madrid recurren el archivo de la causa contra Ana Millán, número tres de Ayuso, por presunta prevaricación

El PSOE y Más Madrid han presentado recurso de apelación contra el archivo de la causa contra la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y 'número tres' del PP madrileño, Ana Millán, que estaba investigada por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la Administración pública.

La semana pasada, el juzgado de instrucción de Navalcarnero decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones contra la que fuera también alcaldesa de la localidad madrileña de Arroyomolinos al considerar que "no quedaba acreditada la perpetración de los delitos que dieron lugar a la formación de la causa".

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