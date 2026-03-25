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El PSOE y Más Madrid recurren el archivo de la causa contra Ana Millán, número tres de Ayuso, por presunta prevaricación

  • La causa fue archivada al "no quedar acreditada la perpetración de los delitos"
La vicepresidenta de la Mesa de la Asamblea, Ana Millán, durante una Pleno de la Asamblea de Madrid.
La vicepresidenta de la Mesa de la Asamblea, Ana Millán, durante una Pleno de la Asamblea de Madrid. Jesús Hellín Jesús Hellín / Europa Press
RTVE.es

El PSOE y Más Madrid han presentado recurso de apelación contra el archivo de la causa contra la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y 'número tres' del PP madrileño, Ana Millán, que estaba investigada por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la Administración pública.

La semana pasada, el juzgado de instrucción de Navalcarnero decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones contra la que fuera también alcaldesa de la localidad madrileña de Arroyomolinos al considerar que "no quedaba acreditada la perpetración de los delitos que dieron lugar a la formación de la causa".

Archivada la causa contra Ana Millán, número tres de Ayuso, por presunta prevaricación al no acreditarse los delitos
Archivada la causa contra Ana Millán, número tres de Ayuso, por presunta prevaricación al no acreditarse los delitos Noemí San Juan

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