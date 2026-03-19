La Organización Marítima Internacional pide "un corredor humanitario" para evacuar los buques del Golfo Pérsico

La creación de un "corredor humanitario" para "proteger la vida de los marineros" y "garantizar la circulación" es una de medidas que impulsará la Organización Marítima Internacional (OMI) para aliviar la situación de los buques mercantes varados en el Golfo Pérsico. Además, la entidad ha asegurado que alentará el suministro de productos básicos necesarios a los buques en la región y ha anunciado que se compromete a "facilitar el relevo de las tripulaciones".

Así lo ha manifestado el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, al cierre del consejo extraordinario de la entidad celebrado en Londres. Estas resoluciones no son vinculantes y todos los miembros de la organización las han adoptado por consenso.

En rueda de prensa posterior, Domínguez ha reiterado que se encuentra "listo para empezar a trabajar inmediatamente en las negociaciones para establecer este corredor".