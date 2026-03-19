La Organización Marítima Internacional pide "un corredor humanitario" para evacuar los buques del Golfo Pérsico
- Este paso pretende "proteger la vida de los marineros" y "garantizar la circulación"
- La OMI se compromete a impulsar el suministro de "productos básicos necesarios" a los buques en la región
La creación de un "corredor humanitario" para "proteger la vida de los marineros" y "garantizar la circulación" es una de medidas que impulsará la Organización Marítima Internacional (OMI) para aliviar la situación de los buques mercantes varados en el Golfo Pérsico. Además, la entidad ha asegurado que alentará el suministro de productos básicos necesarios a los buques en la región y ha anunciado que se compromete a "facilitar el relevo de las tripulaciones".
Así lo ha manifestado el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, al cierre del consejo extraordinario de la entidad celebrado en Londres. Estas resoluciones no son vinculantes y todos los miembros de la organización las han adoptado por consenso.
En rueda de prensa posterior, Domínguez ha reiterado que se encuentra "listo para empezar a trabajar inmediatamente en las negociaciones para establecer este corredor".
Propuesta de diálogo con los países del Golfo
Para lograrlo, ha apelado a la colaboración con los países del Golfo y a las Naciones Unidas para establecer rutas que permitan la evacuación de los buques de la zona. Domínguez ha remarcado que resulta "vital" salvaguardar la seguridad de la tripulación.
"Todos debemos ser conscientes de los riesgos a los que se enfrenta la gente de mar inocente", ha advertido Domínguez durante el cierre del acto, "es imprescindible recuperar la libertad de navegación por el bien de todos y, en especial, por la seguridad alimentaria y energética mundial".
Domínguez también ha apelado a la responsabilidad de los países que tienen barcos en la zona. "Pídanles a los buques que se encuentran en el este de Ormuz que no corran ningún riesgo innecesario al navegar hacia el oeste. No debemos exponer a la gente del mar", ha insistido, "cuando mueren marinos, las declaraciones no bastan". La entidad ya lanzó este aviso al inicio de la guerra.
Un total de 122 países se han reunido entre el miércoles y el jueves para abordar de manera extraordinaria el impacto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en el comercio marítimo y en sus tripulaciones.
La OMI ha condenado las amenazas de Irán de cerrar o interrumpir la navegación por el estrecho de Ormuz, un paso clave para el tránsito de hidrocarburos a nivel global. Esta decisión supone "una grave amenaza para la paz y la protección internacional".
Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, los ataques contra buques mercantes en la región han terminado con la vida de 7 marineros y ha dejado múltiples heridos. Se estima que unos 20.000 tripulantes permanecen varados en barcos en esa zona del Golfo.