Familiares y amigos despiden a la actriz Gemma Cuervo, querida por muchas generaciones

Los tres hijos de Gemma Cuervo, Natalia, Fernando y Cayetana Guillén, han recibido unidos y "llenos de amor" las muestras de afecto y respeto en la despedida a la actriz fallecida esta sábado a los 91 años, querida por muchas generaciones por su amplia trayectoria en teatros, cine y series de televisión.

Familiares, amigos y compañeros de profesión se han desplazado al Tanatorio La Paz de Alcobendas (Madrid) este domingo donde se ha instalado la capilla ardiente y se ha celebrado una ceremonia oficiada por el padre Ángel, amigo de la familia.

Se han acercado las actrices Maribel Verdú, Paz Vega y María José Garrido; los actores Luis Miguel Seguí, Roberto Álvarez y Alberto Closas; el productor Pedro Larrañaga, la abogada Cristina Almeida, el escritor Boris Izaguirre y el estilista Alberto Cerdán, entre otros.

También han acudido al tanatorio la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el consejero de Cultura de esa comunidad, Mariano de Paco Serrano, y la concejal madrileña Andrea Levy. "Es mucho lo que esta gran familia ha hecho por el teatro, por el cine y por la televisión", ha destacado Ayuso.

"Queremos dar las gracias a todos por las muestras de afecto, está siendo muy abrumador, te llevas lo que dejas y mi madre lo que ha dejado es un amor infinito y trasversal que llega al corazón de todas las generaciones", ha dicho Fernando Guillén Cuervo a su llegada al tanatorio.

Para Cayetana Guillén Cuervo, el mayor legado de su madre es "una familia tan unida", "el propósito de dar lo mejor y la voluntad de aportar a la vida a los demás".

Su hija Natalia ha destacado la labor de la sanidad pública y ha agradecido "el derroche de entrega y de humanidad" del equipo de paliativos del Hospital La Paz, en una declaración que han realizado juntos.