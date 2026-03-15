Familiares y amigos despiden a la actriz Gemma Cuervo, querida por muchas generaciones
- "Te llevas lo que dejas y mi madre lo que ha dejado es un amor infinito y trasversal", ha dicho Fernando Guillén Cuervo
- Sus hijos recogerán la Medalla de Honor de Madrid, un reconocimiento del Ayuntamiento que recibirá la familia en San Isidro
Los tres hijos de Gemma Cuervo, Natalia, Fernando y Cayetana Guillén, han recibido unidos y "llenos de amor" las muestras de afecto y respeto en la despedida a la actriz fallecida esta sábado a los 91 años, querida por muchas generaciones por su amplia trayectoria en teatros, cine y series de televisión.
Familiares, amigos y compañeros de profesión se han desplazado al Tanatorio La Paz de Alcobendas (Madrid) este domingo donde se ha instalado la capilla ardiente y se ha celebrado una ceremonia oficiada por el padre Ángel, amigo de la familia.
Se han acercado las actrices Maribel Verdú, Paz Vega y María José Garrido; los actores Luis Miguel Seguí, Roberto Álvarez y Alberto Closas; el productor Pedro Larrañaga, la abogada Cristina Almeida, el escritor Boris Izaguirre y el estilista Alberto Cerdán, entre otros.
También han acudido al tanatorio la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el consejero de Cultura de esa comunidad, Mariano de Paco Serrano, y la concejal madrileña Andrea Levy. "Es mucho lo que esta gran familia ha hecho por el teatro, por el cine y por la televisión", ha destacado Ayuso.
"Queremos dar las gracias a todos por las muestras de afecto, está siendo muy abrumador, te llevas lo que dejas y mi madre lo que ha dejado es un amor infinito y trasversal que llega al corazón de todas las generaciones", ha dicho Fernando Guillén Cuervo a su llegada al tanatorio.
Para Cayetana Guillén Cuervo, el mayor legado de su madre es "una familia tan unida", "el propósito de dar lo mejor y la voluntad de aportar a la vida a los demás".
Su hija Natalia ha destacado la labor de la sanidad pública y ha agradecido "el derroche de entrega y de humanidad" del equipo de paliativos del Hospital La Paz, en una declaración que han realizado juntos.
Medalla de Honor de Madrid
Serán ellos los encargados de recoger la Medalla de Honor de Madrid, un reconocimiento del ayuntamiento de la capital que recibirá la familia en San Isidro y que ya le había sido comunicado a la actriz.
"Es maravilloso que le haya dado tiempo a recibir todo ese cariño en vida; ha sido para ella mucho alimento para el alma. Como ya decía ella", ha explicado Natalia Guillén.
Gemma Cuervo (Barcelona, 1934) recibió entre otros galardones la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Premio Max de Honor, el Premio Nacional de Teatro y la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid.
Mensajes de condolencia también desde varias instituciones de la cultura que han reconocido su labor, compromiso e integridad profesional.
"El cine, el teatro y la televisión española despiden a la actriz Gemma Cuervo, fallecida a los 91 años en Madrid. Con una trayectoria de más de cien trabajos, fue un rostro muy querido por el público y una intérprete imprescindible sobre las tablas y en la pantalla", ha destacado el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
"Su talento ha dejado una huella imborrable en la historia de la pequeña pantalla y en el corazón del público", ha destacado, por su parte, la Academia de la Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual de España.
Las nuevas generaciones también han enviado sus condolencias a un rostro muy conocido para ellos por su trabajo en las series Aquí no hay quien viva y La que se avecina.
Gemma Cuervo no dio la espalda a las redes sociales y desde sus cuentas en Instagram y TikTok conectaba con todo tipo de público para tener, como ella, decía "muchos followers", que las han utilizado en las últimas horas para enviar cientos de mensajes de despedida. "Donde quiera que estés lo harás rodeada de followers que te adoren", ha dicho uno de ellos.
Desde las redes, también despedidas y mensajes de cariño de compañeros como Fernando Tejero: "Qué buen legado dejas como actriz y como persona. Vuela alto".