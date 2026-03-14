Gracia Querejeta y Miguel Olid: "Landa es imprescindible para entender la evolución del cine español"

Alfredo Landa es uno de los actores más queridos del cine español gracias a películas como Los Santos inocentes, El Crack, El bosque animado, La vaquilla… Y ahora, coincidiendo con el 50 aniversario de una de las películas míticas de su filmografía, El puente (José Antonio Bardem), Gracia Querejeta (La buena suerte) y Miguel Olid (Summers, el rebelde) le homenajean con el documental Landa, que han presentado en el Festival de Málaga.

“Alfredo Landa es imprescindible para entender la cinematografía de este país –asegura Gracia-, porque no hay nadie más al que le hayan cogido su nombre para llamar a un conjunto de películas. Hablamos de Landismo pero no de Lópezvazquismo, por ejemplo. Es un actor imprescindible para entender la evolución del cine español”.

Sin duda, Málaga es un lugar muy especial para presentar este documental porque fue aquí, en el teatro Cervantes y en 2007, cuando el actor anuncio que dejaba el cine para siempre: “Desde aquí les digo a Steven Spielberg y a Martín Scorsese: 'Martín, Steven, no tenéis nada que hacer, hasta luego”.

Alfredo Landa en 'Atraco a las tres'

“Queríamos abordar el ‘Landismo’ desde una mirada crítica” El documental comienza cuando Landa se convirtió en uno de los autores más populares gracias a esas películas en las que intentaba conquistar a las suecas. “Cuando dices Landa, mucha gente piensa en ese tipo de cine, en el Landismo –Asegua Miguel-. Por eso hemos empezado por esas películas que lo convirtieron en un icono. Pero queríamos abordar ese Landismo con una mirada crítica. Hemos recogido opiniones favorables y otras comprensivas sobre estas películas como documento sociológico. Pero también teníamos claro que tenía que haber opiniones críticas. Por eso empezamos por esta especie de “juicio” donde hay opiniones muy divergentes. Para que el espectador llegue a sus propias conclusiones”. “Y no podemos olvidar –asegura Gracia-, que ese cine también era un milagro, porque las películas las hacían en tres semanas y de mala manera, con unos presupuestos bajísimos. Además, era el cine que demandaba el público. En un momento del documental, Landa asegura: “Pues eduquemos al público de otra manera y entonces desaparecerá este cine y vendrá otro". Y eso es lo que ha ido sucediendo. El Landismo es un ejemplo más de lo que sucedía en la España tardío-franquista. Y luego, a medida que la sociedad fue cambiando, apareció otro tipo de cine del que Landa también formó parte”. Alfredo Landa en 10 miradas de cine inolvidables: sus mejores películas, en RTVE Play En unas entrevistas de la época, que podemos ver en el documental, Landa defiende todas sus películas. “Es cierto -nos comenta Miguel-, pero en sus memorias, que se van a reeditar en abril, coincidiendo con el estreno del documental, Landa confiesa que hizo películas que son insalvables, indefendibles”. “Yo entiendo muy bien su postura al decir “yo defiendo todo el cine que he hecho” –añade Gracia-, porque a él le serviría en su momento para pagar facturas. Cosa que nos pasa un poco a todos los que trabajamos en esta profesión. Puede no ser un motivo muy artístico o muy creativo, pero es un motivo muy real y a mí me parece interesante que lo manifieste de una manera tan sencilla como esa. Y la grandeza de Landa es que pasa de un cine alimenticio a hacer un cine de autor y un cine con una grandeza creativa Enorme”. Gracia Querejeta y Miguel Olid en el Festival de Málaga (EFE/Jorge Zapata)

“Le ofrecieron hacer cinco películas de 'El vecino del quinto'” Una película histórica en la filmografía de Alfredo Landa es No desearás al vecino del quinto (1970), que fue la cinta española más taquillera durante más de 30 años, hasta Torrente 2: Misión en Marbella. “Al principio pasó completamente desapercibida, pero luego, gracias al boca a boca, tuvo un éxito descomunal –nos cuenta Miguel-. “Era la primera vez que se retrataba a un homosexual en pantalla –añade Gracia-. Un personaje con todos los tópicos, pero homosexual, al fin y al cabo. Landa contaba que se hicieron dos doblajes, uno con acento, digamos mariquita, y otro con acento normal, porque no estaban seguros de que la censura permitiese ese acento”. “Landa –añade Miguel-, cuenta que le ofrecieron un dineral por hacer cinco películas con este personaje. Y, aunque le ofrecían una fortuna, él la rechazó porque sabía que le iban a encasillar de tal manera, que después iba a ser muy complicado salir de ahí. Creo que fue muy listo”. Cine de barrio Cine de barrio - No desearás al vecino del quinto Ver ahora

50 años de ‘El puente’ Una película fundamental en la carrera de Landa fue El puente (Juan Antonio Bardem, 1977), que rodó hace 50 años. “Fue la película que lo cambió todo -asegura Miguel-. Que Bardem, un hombre del Partido Comunista, llamara a Landa, teniendo en cuenta las películas que había hecho hasta entonces, fu un riesgo. Creo que sigue siendo una de las películas más serias y más hondas del cine español. La intención de El puente es la de romper con todo lo anterior y significa un cambio absoluto en la filmografía de Landa. Es la primera vez que hace una película con una verdadera carga Social y política rotunda y clarísima”. Carátula de 'El puente' En los 80 y 90, los directores jóvenes, como José Luis Garcí o José Luis Cuerda, también confiaron en Landa en películas que ya son míticas como El Crack o Amanece que no es poco. “Creo que fueron directores inteligentes que supieron ver que Landa era, ante todo, un grandísimo actor”. “Yo creo que los directores, sí tienen ojo (y deben tenerlo) para los actores, son capaces (o somos capaces) de encontrar el actor indicado para un determinado papel. Y nos importa muy poco si antes ha hecho comedia o drama. Si tu instinto te dice que ese es el actor o la actriz para hacer un determinado papel tienes que ir a por todas” . Y es que Landa demostró ser un actor todoterreno que podía con todo. “Hay una película malísima del destape que se llama Profesor Eroticus (1981). Pero por muy infame que fuese el guion, nos encontramos a un Landa que recurrió a un maquillador histórico para caracterizarse de Albert Einstein. Se inventó una cojera, se inventó un acento… La película es infame, pero lo mejor es, sin duda, Alfredo Landa”, asegura Miguel. José Sacristán es uno de los amigos de Alfredo Landa que participan en el documental