Un mapa portulano de finales del XVI y publicaciones eróticas clandestinas, compras recientes de la BNE

Sicilia es el centro del Mediterráneo, la única isla en la que los vientos están perfectamente alineados con su nombre en la rosa de los vientos, el Levante sopla desde el Este y la Tramontana del Norte. La silueta de la Tinacria se aprecia nítidamente dibujada en el mapa que ha adquirido la Biblioteca Nacional de España.

Datado entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, este portulano del Mediterráneo detalla los lugares de refugio para los barcos desde el estrecho de Gibraltar hasta la costa turca con un delineado preciso de Chipre.

La carta manuscrita del Mare Nostrum está dibujada sobre pergamino (vitela) e iluminada con predominio de los colores verde, rojo, azul y sepia. El portulano es anónimo y sin fecha, pero adopta algunas de las características de los mapas trazados por la familia Oliva, una saga de cartógrafos de origen mallorquín.

Detalle de las costas turcas del portulano de Mesina. BNE

La BNE también ha comprado la obra cartográfica de Paolo Petrini La Spagna divisa nei suoi Regni (1704), un mural dividido en cuatro hojas que cubren de forma exhaustiva la geografía de la Península Ibérica, con detalles precisos de los ríos, montañas, ciudades y divisiones territoriales de la época.

Este mapa de principios del siglo XVIII es una rareza por ser de las pocas piezas de un cartógrafo extranjero donde se representa España.

Sin abandonar la cartografía, la biblioteca ha adquirido 60 documentos sobre Salamanca y sus alrededores, entre los que se encuentran cartas, notas descriptivas y mapas desde 1765 a 1797 del cartógrafo Tomás López que sirven como fuente para estudiar la Ilustración española.

Un incunable de Cicerón La colección de incunables de la BNE cuenta ahora con una edición de las Orationes, de Marco Tulio Cicerón. Con una excelente encuadernación, de estilo mudéjar, se distingue por ser el único ejemplar de los discursos del orador romano en las bibliotecas públicas españolas. Otro fichaje destacable es la primera edición de Naufragio, y peregrinacion de Pedro Gobeo de Vitoria, natural de Sevilla, escrito por el mismo (Sevilla: en casa de Clemente Hidalgo, 1610), curioso exponente de la literatura virreinal del que no se conserva ningún otro ejemplar en España. En el ámbito científico tiene gran valor, un volumen con un impreso y 9 textos manuscritos datados entre 1649 y 1650 que recogen la disputa entre Vicente Mut Armengol y un astrónomo cercano al círculo de Bernardino Fernández de Velasco y Tovar, condestable de Castilla, sobre las tablas alfonsíes. El tratado auspiciado por Alfonso X el Sabio sobre astronomía, estuvo vigente en Europa durante varios siglos y no se conservan otras copias de los documentos de la controversia.