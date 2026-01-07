La Argentinita, Zuloaga y Gutiérrez Solana pasan a dominio público en 2026

Encarnación López Júlvez nació en Buenos Aires a finales del siglo XIX, bailarina y cantante, pasó a la historia como La Argentinita, nombre con el que ya giraba por España con solo diez años. Estrella popular combina pureza flamenca y artes escénicas, estrena obras de Lorca y María Lejárraga y su caché es de los más altos de la época.

Sus amores con toreros tuvieron un final trágico, Joselito e Ignacio Sánchez Mejías murieron en la arena, pero su arte llevó a la danza española a la modernidad. En 1933, interpretó El amor brujo de Falla, con libreto de Lejárraga y dirección musical de Ernesto Halffter, y su coreografía teatralizada abrió un nuevo camino.

Hollywood y el Ballet de Montecarlo se rindieron a sus pies. Un punto culminante de su carrera fue el estreno de El Café de Chinitas en el Metropolitan de Nueva York, con decorados de Salvador Dalí. La Argentinita falleció por un cáncer de estómago el 24 de septiembre de 1945, como se lee en la semblanza que le dedica la Biblioteca Nacional.

Dominio público La BNE ha digitalizado más de 600 obras de 154 creadores fallecidos en 1945, entre ellos La Argentinita, cuyo trabajo pasa a ser de dominio público en 2026, al cumplirse 80 años de su muerte, lo que significa que las obras pueden ser editadas, reproducidas o difundidas sin restricciones. Biblioteca Nacional: Más que libros Biblioteca Nacional: Más que libros - Autores a dominio público 2026 Escuchar audio En la lista se encuentran nombres ilustres como los pintores Ignacio Zuloaga y José Gutiérrez Solana, la BNE no solo custodia libros y manuscritos, también atesora grabaciones y otro tipo de materiales. En el caso del artista vasco, se han digitalizado los retratos de Azorín y de Gregorio Marañón (bajo estas líneas). Retrato de Gregorio Marañón por Ignacio Zuloaga. BNE Gutiérrez Solana, además de un gran pintor expresionista, fue un escritor notable y autor de varios libros de relatos con una fuerte carga social que entroncan con su obra plástica como La España negra, Madrid. Escenas y costumbres, Dos pueblos de Castilla, Florencio Cornejo y París, volúmenes que se pueden leer online en la BNE. Ejemplar de 'La España negra' de Gutiérrez Solana. BNE El caricaturista político Sileno (Pedro Antonio Villahermosa y Borao) dio vida con sus dibujos a miles de sátiras en los periódicos de la primera mitad del siglo XX. Ahora se pueden disfrutar copias digitales de sus Retratos de Políticos o sus viñetas en defensa de la libertad de prensa. Caricatura de Sileno. BNE Entre los 154 nombres que pasan a dominio público este 2026, figuran científicos, médicos, pintores, músicos, maestras, novelistas, actrices, bailarinas, historiadoras, editores, periodistas, poetas, docentes y religiosas, pero solo cinco son mujeres.

La primera directora de cine La Argentinita, que grabó cinco discos gramofónicos de pizarra de una Colección de Canciones Populares Españolas, adaptadas y acompañadas al piano por Lorca y que pueden escucharse en la plataforma de la BNE, es la más conocida, pero Elena Jordi, Concepción Alfaya, Leonor Canalejas y Pilar Izquierdo completan la lista. Jordi fue la primera directora de cine de España con Thaïs, un corto basado en la ópera de Massenet, del que no se ha conservado ninguna copia. Nacida en la localidad barcelonesa de Cercs como María de Montserrat Casals Baqué, Elena Jordi fue también actriz de cine y de teatro y empresaria teatral. Elena Jordi, primera directora de cine española. La madrileña María de la Concepción Alfaya López fue escritora, maestra, historiadora, etnógrafa y dirigente de Izquierda Republicana en Segovia, mientras que Leonor Canalejas y Fustegueras, familia del político José Canalejas escribió bajo el seudónimo de Isidora Sevillano, fue maestra y filántropa. La BNE ha digitalizado siete de sus obras. Cierra la alineación de autoras, la zaragozana María Pilar Izquierdo Albero, fundadora de la congregación de la Obra Misionera de Jesús y María. Esta religiosa es venerada como beata por la Iglesia católica.