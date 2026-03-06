Sánchez participa en un acto en recuerdo de las víctimas de Adamuz previo a la cumbre hispano-portuguesa en Huelva

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros que le acompañan en la cumbre hispano-portuguesa, han participado en un breve acto en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas, 28 de ellas ciudadanos de la provincia de Huelva.

La cumbre del viernes ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del accidente y, antes de la llegada de la delegación portuguesa, Sánchez y sus ministros han participado en un breve acto de homenaje en la explanada de la Universidad Internacional de Andalucía en el que se ha leído el poema 'El Recuerdo' de Juan Ramón Jiménez.

El jefe del Ejecutivo y el primer ministro portugués, Luís Montenegro, presidirán en Huelva la 36 cumbre entre sus respectivos países, que pondrá el foco en reforzar su alianza frente al cambio climático y en la que inevitablemente cobrará protagonismo la situación en Oriente Medio.

Un total de once ministros españoles y siete lusos participarán en esta cumbre, que se celebrará en el Monasterio de la Rábida tras haberse pospuesto desde la fecha inicial del 29 de enero debido al accidente ferroviario en la localidad cordobesa de Adamuz.

