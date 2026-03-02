El fondo GIP, de BlackRock, pone en venta el 11,4% de Naturgy y saldrá por unos 3.000 millones
- Hasta ahora, era su tercer mayor accionista, con el 15,17% de los títulos de la compañía
- El pasado mes de diciembre ya vendió el 7,1% de sus acciones
El fondo Global Infrastructure Partners (GIP), controlado por BlackRock, ha puesto a la venta el 11,4% de las acciones de Naturgy y se deshará así del total de los títulos que tenía de la compañía, de la que era uno de los máximos accionistas. A los actuales precios de mercado de las acciones de Naturgy, este porcentaje supone unos 3.000 millones de euros.
Naturgy ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que el fondo ha iniciado una colocación acelerada para realizar esta venta. JP Morgan y Goldman Sachs serán los coordinadores globales de la transacción. Una vez completada la colocación, ambos bancos comunicarán las condiciones definitivas a través de la CNMV.
De ser el tercer mayor accionista a vender todos sus títulos
El pasado 11 de diciembre, el fondo Global Infrastructure Partners (GIP), controlado por BlackRock, ya colocó el 7,1% de Naturgy a un precio de 24,75 euros por acción, lo que arrojaba un descuento del 5,4% sobre el precio al que cerraron la sesión anterior las acciones de la energética. Tras esa venta, GIP se quedó como titular de 110.753.554 acciones de la sociedad, que estaban sujetas a un compromiso para no vender esos títulos de 90 días, una situación que, ya terminada, ha derivado en la venta de toda la posición de la empresa.
Según datos hechos públicos este lunes en la CNMV, CriteriaCaixa es el máximo accionista de la compañía, con el 25,99% de la empresa. Por detrás se sitúa CVC, con el 18,8%, e IMF Global Infraestructures, con el 15,17%.
Así, el fondo ha pasado de ser el tercer máximo accionista de la compañía a salir por completo de la empresa energética. De hecho, GIP ya fue uno de los accionistas que acudió a la autoopa de Naturgy de 2025, maniobra con la que redujo su peso en el accionariado desde el 20,64 % hasta el 18,5 %, mientras la compañía buscaba disminuir su capital flotante ('free float') para volver a los principales índices bursátiles.