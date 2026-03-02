El fondo GIP, de BlackRock, pone en venta el 11,4% de Naturgy y saldrá por unos 3.000 millones

El fondo Global Infrastructure Partners (GIP), controlado por BlackRock, ha puesto a la venta el 11,4% de las acciones de Naturgy y se deshará así del total de los títulos que tenía de la compañía, de la que era uno de los máximos accionistas. A los actuales precios de mercado de las acciones de Naturgy, este porcentaje supone unos 3.000 millones de euros.

Naturgy ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que el fondo ha iniciado una colocación acelerada para realizar esta venta. JP Morgan y Goldman Sachs serán los coordinadores globales de la transacción. Una vez completada la colocación, ambos bancos comunicarán las condiciones definitivas a través de la CNMV.