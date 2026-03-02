La Fiscalía se querella contra el expresidente de la Diputación de Lugo por un presunto caso de abuso sexual
- José Tomé dimitió en diciembre como presidente de la Diputación pero no renunció a la alcaldía de Monforte de Lemos
- El ministerio público considera que los hechos "poseen indicios suficientes de criminalidad"
El pasado 10 de diciembre el que fuera presidente de la Diputación de Lugo presentó su renuncia tras ser acusado de acoso sexual. José Tomé (PSdeG-PSOE) defendía su inocencia y afirmó que se iba para "no perjudicar al partido". Ahora la Fiscalía provincial de Lugo considera que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de acoso sexual o un delito de abuso en el ejercicio de la función pública. Por ese motivo el ministerio público ha decidido querellarse contra Tomé, tal como explica la Fiscalía en una nota.
La denuncia, interpuesta por los canales internos del partido, se refieren a unos hechos "presuntamente delictivos cometidos contra una mujer en septiembre de 2025", informa esta nota..
“🔴La Fiscalía Provincial de Lugo ha decido querellarse contra el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé— Radio 5 (@radio5_rne) March 2, 2026
▪️Dimitió en diciembre tras una denuncia por presunto acoso sexual, aunque se mantuvo en el cargo de alcalde de Monforte de Lemos
🎙️ @AmparoRocaPena (@RTVEGalicia ) pic.twitter.com/pp9Li16aIS“
Sin perjuicio del resultado de la investigación penal y con carácter "provisional", la Fiscalía considera que los hechos están "suficientemente determinados y poseen indicios fundados de criminalidad para ejercer de forma inmediata la acción penal". Por ese motivo se decide "la apertura de unas diligencias de investigación preprocesal (DIP) y la interposición de querella".
El ministerio público señala, además, que no es preciso "efectuar ninguna diligencia de investigación desde la Fiscalía", ya que una vez el asunto está "judicializado", "puedan ejercerse en toda su extensión los derechos de defensa y contradicción".
Tomé fue denunciado a través de los canales internos del partido
El pasado mes de diciembre la dirección Federal del PSOE confirmó que había sido presentada una denuncia por presunto acoso sexual contra José Tomé a través del canal interno habilitado por el Partido Socialista para este tipo de casos. Tomé solicitó la baja de militancia en el PSOE y presentó su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo. Sin embargo anunció que mantendría el cargo de diputado provincial no entregó el acta ni renunció a la Alcaldía de Monforte de Lemos.
Casi tres meses después, Tomé continúa como regidor pero con la condición de no adscrito. Para gobernar cuenta con el apoyo de los concejales socialistas en Monforte, que continúan en el gobierno local. Precisamente, la semana pasada se conoció la renuncia al cargo de la concejala de Igualdad de este municipio lucense, que dejó su acta como edil, un cargo que ocupará el siguiente en la candidatura socialista, quien precisamente es el hijo de José Tomé, Miguel Tomé.
Crisis interna en el PSOE
La denuncia contra José Tomé se desató una crisis dentro del PSOE-PSdeG. Poco después el canal interno de los socialistas recibió otra denuncia contra el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, por presuntamente acosar laboralmente a una concejala, en represalia por haber denunciado una situación de acoso sexual por parte de un exedil de la localidad.
Posteriormente, dos exconcejalas socialista del Ayuntamiento de A Coruña registraron otra denuncia interna, en este caso por acoso laboral, contra la regidora de A Coruña y su número dos, Inés Rey y José Manuel Lage, unas acusaciones que la propia alcaldesa tachó de "ajuste de cuentas" de las dos exediles por no haber repetido en las listas.
En medio de esta situación, además, la que hasta ese momento era secretaria de Igualdade del PSdeG, Silvia Fraga, presentó su dimisión como responsable del área en el partido crítica con la gestión del caso Tomé. El cargo todavía no se ha cubierto, a falta de que la Ejecutiva del PSdeG proponga a la nueva persona que lo ocupe, que tendrá que ser ratificada por el Comité Nacional.
Ante esta crisis, el PSdeG convocó a principios de enero a su Comité Nacional, el máximo órgano de decisión entre congresos, una cita en la que el secretario xeral del PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, explicó su gestión de los casos de Monforte y Barbadás y en la que la formación acordó la celebración de una conferencia feminista, cuya fecha todavía no se ha fijado, a la espera de conocerse cuándo se conocerá la conferencia que el PSOE organizará a nivel estatal.