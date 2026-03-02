La Fiscalía se querella contra el expresidente de la Diputación de Lugo por un presunto caso de abuso sexual

El pasado 10 de diciembre el que fuera presidente de la Diputación de Lugo presentó su renuncia tras ser acusado de acoso sexual. José Tomé (PSdeG-PSOE) defendía su inocencia y afirmó que se iba para "no perjudicar al partido". Ahora la Fiscalía provincial de Lugo considera que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de acoso sexual o un delito de abuso en el ejercicio de la función pública. Por ese motivo el ministerio público ha decidido querellarse contra Tomé, tal como explica la Fiscalía en una nota.

La denuncia, interpuesta por los canales internos del partido, se refieren a unos hechos "presuntamente delictivos cometidos contra una mujer en septiembre de 2025", informa esta nota..

“🔴La Fiscalía Provincial de Lugo ha decido querellarse contra el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé



▪️Dimitió en diciembre tras una denuncia por presunto acoso sexual, aunque se mantuvo en el cargo de alcalde de Monforte de Lemos



🎙️ @AmparoRocaPena (@RTVEGalicia ) pic.twitter.com/pp9Li16aIS“ — Radio 5 (@radio5_rne) March 2, 2026

Sin perjuicio del resultado de la investigación penal y con carácter "provisional", la Fiscalía considera que los hechos están "suficientemente determinados y poseen indicios fundados de criminalidad para ejercer de forma inmediata la acción penal". Por ese motivo se decide "la apertura de unas diligencias de investigación preprocesal (DIP) y la interposición de querella".

El ministerio público señala, además, que no es preciso "efectuar ninguna diligencia de investigación desde la Fiscalía", ya que una vez el asunto está "judicializado", "puedan ejercerse en toda su extensión los derechos de defensa y contradicción".

Tomé fue denunciado a través de los canales internos del partido El pasado mes de diciembre la dirección Federal del PSOE confirmó que había sido presentada una denuncia por presunto acoso sexual contra José Tomé a través del canal interno habilitado por el Partido Socialista para este tipo de casos. Tomé solicitó la baja de militancia en el PSOE y presentó su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo. Sin embargo anunció que mantendría el cargo de diputado provincial no entregó el acta ni renunció a la Alcaldía de Monforte de Lemos. Casi tres meses después, Tomé continúa como regidor pero con la condición de no adscrito. Para gobernar cuenta con el apoyo de los concejales socialistas en Monforte, que continúan en el gobierno local. Precisamente, la semana pasada se conoció la renuncia al cargo de la concejala de Igualdad de este municipio lucense, que dejó su acta como edil, un cargo que ocupará el siguiente en la candidatura socialista, quien precisamente es el hijo de José Tomé, Miguel Tomé.