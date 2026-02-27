El grupo de Ramón Flecha publicó 104 artículos sin filtro ético de proyectos dotados con 10,4 millones

CREA, la Comunidad de Investigación sobre Excelencia para Todos, fundada en 1991 en la Universidad de Barcelona (UB) por el catedrático Ramón Flecha, investigado por la Fiscalía por acusaciones de coerción y acoso sexual, tiene un nuevo frente abierto.

La asociación Oficina Española de Integridad en la Investigación (OEII) ha detectado al menos 104 artículos académicos publicados en los últimos seis años que han recibido la aprobación de un comité de ética irregular dirigido por la también exdirectora de CREA, Marta Soler, y formado por investigadoras e investigadores de la propia red. La OEII, tras solicitar a las editoriales y universidades que analicen los artículos, tiene previsto pedir su retractación. También avisa de que el número podría aumentar, ya que tienen 22 artículos más en el punto de mira.

Un comité de ética de la investigación es un equipo de trabajo que revisa los proyectos de estudio antes de su puesta en marcha. En el área de conocimiento de este caso, las ciencias sociales, su función es proteger a los participantes: que se respete su privacidad, que den su consentimiento informado y que no sufran ningún perjuicio durante el estudio.

La mayoría de trabajos (71) se redactaron fruto de investigaciones financiadas con al menos 10.439.695 euros de dinero público que han recibido proyectos de ámbito autonómico, nacional y europeo coordinados por miembros de CREA —en el caso de los proyectos europeos formados por un consorcio, la UB recibe una parte del presupuesto—, así como dos contratos Ramón y Cajal. El resto de artículos, o se realizaron sin financiación (17) o no se indica (16).

La Universidad de Barcelona es la que cuenta con mayor número de artículos en esta situación, 67, seguida de la Universitat Rovira i Virgili (URiV, 15), Universidad del País Vasco (UPV/EHU, 5), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB, 4), Universidad de València (3), Deusto (3) y Universidad de Loyola (2). El resto cuenta con un artículo detectado sin filtro ético: Universidad de Nebrija, Universidad de Loyola, Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Universidad de Córdoba (UCO), Universidad de Granada (UGR), Universidad de Zaragoza (Unizar) y Universidad Autónoma de Chile.

En un comunicado lanzado en X por exmiembros de CREA —el grupo anunció su disolución en diciembre de 2025— se reconoce que contaban con este órgano irregular: “Cuando no existían todavía comités de ética en nuestras universidades, o existían, pero no pasaban a revisión los artículos de ciencias sociales y humanidades, siguiendo las orientaciones internacionales vimos la necesidad de crear un comité de ética en nuestra propia red que funcionara provisionalmente”. Fuentes de un comité de ética universitario explican que, en investigación biomédica, estos órganos existen desde hace mucho tiempo, y las ciencias sociales “se han sumado en los últimos años”.

Los 104 artículos publicados sin filtro ético, según la OEII, vieron la luz entre 2018 y 2026 en publicaciones de las siguientes editoriales: MDPI, Frontiers, Taylor & Francis, Springer Nature, Sage, Elsevier, Wiley, PLOSONE, AIMS Press, Science Direct y la editorial propia de la red CREA, llamada Hipatia.

No es la primera vez que la red CREA es noticia por prácticas cuestionadas, Ramón Flecha publicó como propio un artículo sobre acoso sexual que había elaborado una investigadora de su equipo y en septiembre eliminó 7.000 citas de su perfil de Google Scholar para no ser expulsado del ranking del CSIC, según publicó elDiario.es.

"La coerción te convence de que lo que haces es lo correcto" El último registro públicado de la composición del órgano irregular, de enero de 2025, demuestra que la catedrática Marta Soler, quien ha declinado responder a RTVE Noticias, era su directora. Actualmente, está suspendida de empleo por la Universidad de Barcelona de su cargo como directora del Departamento de Sociología. Junto a la también catedrática Lidia Puigvert han demandado a la institución porque alegan su derecho a conocer las acusaciones que han motivado su suspensión y han solicitado acceso al expediente administrativo, como adelantó La Vanguardia. “Personas de mucho peso en la universidad, como catedráticos y catedráticas, son las que te dicen que esto se hace así“ Por su parte, una persona que trabaja en la UB y que ha pertenecido durante más de 15 años a CREA —ha solicitado anonimizar su identidad—, lamenta esta situación: “Sé de personas que han trabajado muy duro en muchos artículos y su trabajo se puede ver cuestionado porque en todo momento creían que seguían los cauces adecuados de publicación”. En ese sentido, y refiriéndose al funcionamiento que describió la UB como de "grupo coercitivo de alto control”, considera: “La situación de coerción, manipulación psicológica y abuso de poder te convence de que todo lo que haces es lo correcto y ha influido en que esto suceda. Personas de mucho peso en la universidad, como catedráticos y catedráticas, son las que te dicen que esto se hace así”. El Ministerio de Ciencia otorga un reconocimiento académico a un estudio sin revisión ética del grupo investigado por la UB Un total de 100 artículos incluyen la afirmación de que “ha sido aprobado por el Comité Ético de CREA”, mientras que dos achacan la aprobación ética al Gobierno de la Junta de Andalucía, uno a la Agencia Estatal de Investigación (AEI) —principal órgano que gestiona los proyectos del Plan Nacional de I+D— y otro al Instituto de las Mujeres. El presidente del Comité de Ética de la Investigación (CEI) Provincial de Málaga, Manuel Herrera, ha confirmado que no han evaluado los estudios clínicos que habrían dado lugar a las dos publicaciones. La AEI responde que “no valora la dimensión ética de los proyectos” y que los receptores de fondos tienen que acudir al "comité de ética de la investigación de su universidad o centro que garantiza el cumplimiento de la normativa". El Instituto de las Mujeres revela que “no cuenta en su estructura con un órgano reglado denominado 'comité de ética', ni, entre las funciones encomendadas por la Ley 16/1983, está la de la evaluación o supervisión ética”. A la izquierda, una aprobación de ética de CREA; a la derecha una del comité de bioética de Barcelona. En el comunicado recientemente difundido por varias profesoras vinculadas a CREA en el momento de su disolución se afirma que el comité realizaba revisiones éticas “hasta que lo hicieran” sus universidades y también una “revisión complementaria no obligatoria cuando las publicaciones estuvieran vinculadas a proyectos de investigación que ya habían pasado esa revisión ética en el marco de los programas científicos como Horizon o el Plan Nacional I+D”. Como refleja la propia UB, los proyectos europeos deben “obtener un informe favorable de un comité ético local del país en el que se llevará a cabo la investigación”. Comunicado de exmiembros de CREA sobre el comité de ética irregular. Imagen: X

No hay normativa de evaluación ética en muchas ciencias Para entender por qué la OEII piensa que estos artículos se deberían retractar, RTVE Noticias ha hablado con fuentes de diversos comités de ética, con universidades y con profesorado implicado en proyectos de investigación de ciencias sociales. El jefe de la Oficina de Investigación Responsable de la Universidad Miguel Hernández, Alberto Pastor, afirma que estos comités toman como referencia la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica. “No existe una norma equivalente que establezca, con el mismo nivel de detalle, cómo debe articularse la evaluación ética de otros tipos de investigación en seres humanos”, apunta, como sería en ciencias sociales, donde se lleva a cabo manejo de datos personales, entrevistas, cuestionarios a participantes, etc. “Un comité de ética propio es un conflicto de intereses“ Pastor manifiesta que estos órganos llevan décadas trabajando “para cubrir esa laguna práctica” y dar garantías éticas y de protección a las personas participantes allí donde no llega la ley. Asimismo, explica que las instituciones que financian investigación y las editoriales académicas lo exigen como condición para conceder fondos y publicar. Diversas fuentes de comités de ética señalan que no conocen ningún caso de un grupo de investigación en una universidad que haya creado su propio órgano. “Eso invalida cualquier decisión, es un conflicto de intereses”, apunta una fuente que añade que no pasar por un comité de ética reconocido hace que a las investigaciones les falte un elemento “imprescindible de evaluación y credibilidad”.

Las universidades desconocían esta práctica La Universidad de Barcelona, que abrió una investigación Ramón Flecha y a CREA en septiembre y en diciembre decidió enviar el caso a la Fiscalía antes de acabar su investigación interna, continúa examinando los casos de supuesta mala praxis en la integridad académica o investigadora vinculados a la actividad de CREA. La UB recuerda que esta red es una entidad sin personalidad jurídica y sin vinculación formal con ellos desde 2015, aunque la mayoría de académicas y académicos que la integraban trabajan en esta universidad. “Disponemos de un Comité de Bioética, que es el único órgano competente en la materia. Es el propio personal investigador el responsable de solicitar y obtener el informe favorable del comité”, señalan y resaltan que es un requisito para iniciar cualquier proyecto de investigación con seres humanos, muestras biológicas de origen humano y sus datos. La Universidad de Barcelona abre una investigación al catedrático acusado de tener sexo con becarias En general, las universidades consultadas desconocían esta práctica —alegan que la producción académica es constante e imposible de controlar en su totalidad— y consideran que la responsabilidad es del autor/a de correspondencia. La UPV/EHU va a ver “en cada caso qué medidas adoptar”, aunque “cabría solicitar retractación” si se determina la existencia de alguna práctica censurable. Deusto está examinando los artículos; la Universidad de Zaragoza aclara que ninguno de sus docentes ha formado parte del comité de ética de CREA; la Universidad de Nebrija ha comentado que la persona responsable del artículo que les corresponde ya no forma parte de su plantilla. Por su parte, la Universidad Rovira i Virgili ha creado un grupo de trabajo específico para analizar estos hechos y comenta que, en el caso de que se confirmen los hechos, los considerará "mala praxis" según sus normas éticas y de transparencia. La UAB asegura "no tener constancia de que ninguno de estos artículos haya evitado un control de carácter obligatorio" por parte de su comité de ética y apuntan a que son las revistas las que "tienen la competencia del control y de los requisitos" exigidos. Por último, la UGR tras revisar el artículo del que es responsable una persona académica de su universidad, afirma que al tocar un tema "fuera de su ámbito territorial", no tiene competencia para evaluarlo. Contactadas todas las editoriales, de momento Frontiers, MDPI, Sage, Springer, PLOSONE y Elsevier, tienen una investigación en marcha de los artículos. Esta última editorial subraya que según sus políticas editoriales, los artículos deben incluir "una declaración de que todos los procedimientos se realizaron de conformidad con las leyes pertinentes y las directrices institucionales, y de que el comité institucional correspondiente los hayan aprobado".