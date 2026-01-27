La Fiscalía comienza la investigación del caso del catedrático de la Universidad de Barcelona señalado por abuso

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha anunciado hoy que comienza la investigación a raíz de la denuncia presentada por la Universidad de Barcelona (UB) por los presuntos abusos atribuidos al catedrático emérito Ramón Flecha. Ha sido acusado por 16 personas por conductas de acoso sexual, maltrato, explotación, coerción psicológica, vejaciones e intimidaciones en el seno del grupo de investigación CREA (Comunidad de Investigación sobre Excelencia para Todos, por sus siglas en inglés).

Las diligencias se llevarán a cabo en la sección especializada de nueva creación de delitos violentos contra niños, niñas y adolescentes, así como otros colectivos vulnerables y perfiles delictivos complejos, informa la Fiscalía.

Asimismo, realizará la investigación un equipo conjunto policial de Mossos d’Esquadra especializado, la Unitat Central d’Agressions Sexuals, y el Área Central de Análisis y Elaboración de Inteligencia de la Comisaría General de Información, con experiencia en delitos contra la libertad sexual y en el análisis de dinámicas de control coercitivo y estructuras grupales cerradas. El fiscal del crimen de la Guardia Urbana, Félix Martín y la del caso Dani Alves, Elisabet Jiménez, dirigirán la investigación, según informa La Vanguardia