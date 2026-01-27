La Fiscalía comienza la investigación del caso del catedrático de la Universidad de Barcelona señalado por abuso
- Los fiscales del crimen de la Guardia Urbana y del caso Alves dirigirán la investigación
- Se investiga al catedrático Ramón Flecha por denuncias de abuso y acoso sexual
La Fiscalía Provincial de Barcelona ha anunciado hoy que comienza la investigación a raíz de la denuncia presentada por la Universidad de Barcelona (UB) por los presuntos abusos atribuidos al catedrático emérito Ramón Flecha. Ha sido acusado por 16 personas por conductas de acoso sexual, maltrato, explotación, coerción psicológica, vejaciones e intimidaciones en el seno del grupo de investigación CREA (Comunidad de Investigación sobre Excelencia para Todos, por sus siglas en inglés).
Las diligencias se llevarán a cabo en la sección especializada de nueva creación de delitos violentos contra niños, niñas y adolescentes, así como otros colectivos vulnerables y perfiles delictivos complejos, informa la Fiscalía.
Asimismo, realizará la investigación un equipo conjunto policial de Mossos d’Esquadra especializado, la Unitat Central d’Agressions Sexuals, y el Área Central de Análisis y Elaboración de Inteligencia de la Comisaría General de Información, con experiencia en delitos contra la libertad sexual y en el análisis de dinámicas de control coercitivo y estructuras grupales cerradas. El fiscal del crimen de la Guardia Urbana, Félix Martín y la del caso Dani Alves, Elisabet Jiménez, dirigirán la investigación, según informa La Vanguardia
Investigación por conductas "muy graves"
La investigación se produce a raíz de una denuncia que presentó la Universidad de Barcelona, quien solicitó en diciembre la intervención de la Fiscalía por conductas que califica "muy graves" y que achacan al catedrático emérito suspendido, Ramón Flecha, un total de 16 denunciantes por el momento.
Flecha negó en un primer momento todos los hechos denunciados. Se presentaba en la red social X como “científico número 1 (ranking mundial) en gender violence”. Como profesor de Sociología, fundó el grupo de investigación CREA en 1991 y lo dirigió hasta 2006, aunque siguió siendo su principal referente. Una de las líneas de estudio clave de este equipo es la violencia de género.
La UB recibió en el mes de julio una denuncia interna que recogía que varias mujeres relataban "haber mantenido relaciones sexuales con el Sr. Ramón Flecha en un contexto de clara desigualdad jerárquica en calidad de alumnas, becarias, doctorandas o subordinadas”, además de otras conductas de acoso sexual, explotación laboral o manipulación psicológica, entre otros. Estas situaciones se habrían dado durante más de tres décadas según los testimonios recabados en una investigación conjunta de RTVE Noticias, Ràdio 4-RNE, InfoLibre y elDiario.es.
La UB creó una comisión de investigación que desde septiembre ha entrevistado a diversas denunciantes y, ante la detección de un patrón de conducta y de los graves hechos relatados, el rector Joan Guàrdia decidió llevar el caso a la Fiscalía. La UB manifestó que si la Fiscalía presenta denuncia o querella, solicitará personarse como acusación particular.
Aunque el grupo de investigación CREA anunció que se disolvía el pasado 23 de diciembre, RTVE Noticias ha podido saber a través de testimonios directos que diversas académicas de la UB han continuado su actividad investigadora de un proyecto financiado por la Comisión Europea en centros educativos de Cataluña identificándose como pertenecientes a CREA.