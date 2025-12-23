El grupo del catedrático investigado por la Universidad de Barcelona anuncia su disolución

El grupo del catedrático investigado por la Universidad de Barcelona por conductas de coerción sexual y psicológica, maltrato, explotación personal y profesional ha anunciado su disolución.

Ramón Flecha, figura más destacada del grupo CREA (Comunidad de Investigación sobre Excelencia para Todos, por sus siglas en inglés), está siendo investigado por más de una decena de denuncias internas realizadas en julio en la institución académica.

Este martes, CREA ha anunciado en X que van a "finalizar su red" con el objetivo de "proteger la integridad personal" de sus integrantes.

La Universidad de Barcelona (UB) denunció ante la Fiscalía Provincial de Barcelona este 22 de diciembre los comportamientos del catedrático emérito Ramón Flecha, que trasladaron en un escrito de manera interna catorce personas en julio. Anteriormente, catorce mujeres habían puesto una queja ante la institución para denunciar que un catedrático había mantenido relaciones sexuales con becarias.