El Ministerio de Ciencia otorga un reconocimiento académico a un estudio sin revisión ética del grupo investigado por la UB

Un estudio académico del grupo liderado por el catedrático emérito Ramón Flecha, investigado por la Universidad de Barcelona (UB) por presuntos abusos y acoso sexual, recibió un reconocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el pasado mes de noviembre. Fue en un acto para homenajear a la comunidad científica en el primer aniversario de la dana. La investigación, sobre acciones en 18 centros educativos de la provincia de Valencia tras el desastre y que firma Flecha, no cuenta con la aprobación de un comité de ética de la investigación oficial, un paso ineludible, según expertos consultados, antes de empezar un trabajo con humanos.

El reconocimiento lo recibió la profesora de Educación Comparada e Historia de la Educación de la Universidad de Valencia (UV) que lideró la investigación, Esther Roca, que también es miembro -según recoge su perfil en la web de ORCID- de CREA, la Comunidad de Investigación sobre Excelencia para Todos, por sus siglas en inglés. Se trata del grupo fundado en la UB por Flecha en el que se habrían cometido abusos durante más de tres décadas y que cuenta con miembros de profesorado de diversas universidades españolas, como en este caso de la UV.

Un estudio de prácticas educativas ante desastres naturales El Ministerio de Ciencia ha explicado a RTVE Noticias que Roca "fue reconocida por ser la autora principal de uno de los primeros estudios científicos que, con el ejemplo de la dana de Valencia de octubre de 2024, ofrece directrices para las prácticas educativas en intervenciones ante desastres naturales, situaciones en que la resiliencia es clave". Con el título "Cocreación de acciones educativas para proteger a los niños tras las inundaciones de la DANA en España", contó con la participación de 34 profesores y profesoras. La profesora de la UV, que no ha contestado a las preguntas de este medio, difundió en redes sociales el artículo publicado en la revista Sustainability, del grupo editorial MDPI. El ministerio ha aclarado que se trata de una revista indexada en el Journal Citation Reports de Clarivate -un índice que sirve para evaluar y comparar revistas científicas- y que no les corresponde valorar la calidad de una publicación que ha sido ya revisada y evaluada bajo los estándares de este ranking. La asociación Oficina Española de Integridad en la Investigación llamó la atención sobre el hecho de que el estudio no hubiera pasado por el Comité de Ética de Investigación en Humanos de la UV ni por la Comisión de Bioética de la UB, organismos de las universidades a las que pertenecen las y los firmantes. Es más, el artículo recibió la única aprobación del "comité de ética de CREA", una entidad interna formada por miembros de CREA -entre los que se encuentra la propia Esther Roca- y que no figura en la Red de Comités de Ética de las universidades. ElDiario.es ya reveló en octubre que el grupo ligado a la Universidad de Barcelona contaba con un comité ético extraoficial para validar sus proyectos. “La UB: "No hemos tenido constancia en ningún momento de los comités internos de CREA"“ La Universidad de Valencia, a la que pertenece la investigadora principal del estudio, no ha querido pronunciarse al respecto, mientras que la Universidad de Barcelona, segunda institución implicada, ha afirmado que no ha tenido constancia "en ningún momento" de los comités internos de CREA y que no debería tenerla, ya que "es una entidad sin personalidad jurídica y sin vinculación formal con la UB desde 2015". Ante la constatación de que participan personas que trabajan en la UB, han asegurado que si comprueban que los artículos no cuentan con la autorización del Comité de Bioética de la UB, la universidad "estudiará qué acciones debe emprender".

"No es una práctica habitual tener un comité de ética propio" Fuentes consultadas de cuatro comités de ética de la investigación han explicado que cualquier investigación que implique el manejo de datos personales, entrevistas y/o cuestionarios a participantes en un estudio, debe "recibir con carácter previo un informe favorable de un comité de ética de la investigación independiente, acreditado y multidisciplinar". El objetivo en estudios de ciencias sociales, han dicho, es "dar a la sociedad un informe contrastado de lo que está pasando". "Todo lo que implica dilemas éticos debe hacerse desde la academia: la protección, la anonimización, los protocolos de incidencias. Son cosas elementales que se hacen", manifiestan. El estudio homenajeado por el ministerio recibió la aprobación del comité de ética interno después de comenzar la investigación y un mes antes de enviarlo a la revista. Sustainibility lo revisó pasados 33 días y lo publicó tres días después. Por otro lado, según las personas expertas consultadas, son plazos demasiado cortos que no suelen darse en ciencias sociales: "Si te revisan, hay que volver a enviar el artículo y el proceso se alarga. Te aseguras de que la calidad de la investigación es mejor porque se va mejorando con las revisiones". “"No es una práctica habitual que un grupo de investigación tenga su propio comité"“ Respecto a la existencia del comité creado por el propio CREA, una fuente comenta: "Me suena extraño, los grupos de investigación no tienen comités autónomos", y otra ha corroborado que "no es una práctica habitual que un grupo de investigación tenga su propio comité, a diferencia de organismos de investigación y/o institutos". "Los investigadores pasan por los comités de sus respectivas universidades", ha sentenciado.

Más de la mitad de estudios de CREA, sin revisión ética En 2025, los estudios que han pasado por el comité de ética de CREA o por ninguno son 17 de 25 (68%). Se han publicado en revistas de grupos editoriales como MDPI (8); la propia editorial de CREA, Hipatia Press (3); Springer Nature (2); Frontiers, Taylor & Francis, Sage Journals y AIMS Press (uno en cada una). Tan sólo tres estudios pasaron por comités de ética de la investigación de universidades (12%), mientras que los cinco estudios restantes (20%), no requerían pasar por este organismo al tratarse de estudios de revisión de literatura académica. En 2024, un total de 25 estudios de 47 (53%) pasaron por el comité de ética de CREA o no pasaron por ninguno. Los grupos editoriales y revistas de publicación fueron MDPI (9), Hipatia Press (6), Taylor & Francis (4), Sage (2); Springer Nature, Frontiers, Revista de Educación y Revista Prisma Social (uno en cada una). De nuevo, sólo tres estudios recibieron la aprobación de comités de ética de la investigación de universidades (6%), mientras que los 19 estudios restantes (40%), a priori, no tenían que pasar por un organismo de estas características. “Springer Nature, Frontiers y Sage han abierto una investigación interna de ciertos artículos de CREA“ Las editoriales Springer Nature, Frontiers y Sage han abierto una investigación interna para revisar los artículos de 2024 y 2025 que no han pasado por un comité de ética de la investigación oficial, como recogen en sus normas editoriales. Del total de 42 artículos analizados, el 60% se han realizado con financiación pública, de la propia UB, Generalitat de Catalunya, Gobierno Vasco, Gobierno de España o de la Comisión Europea, mientras que el 40% restante no ha recibido financiación o no consta.