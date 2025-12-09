La consellera catalana de Universidades: "14 denuncias por acoso sexual suponen el 0,012% del personal investigador"

La consellera de Investigación y Universidades del Govern catalán, Núria Montserrat, ha revelado en el Parlament de Catalunya que en 2024 se registraron catorce denuncias por acoso sexual en las universidades catalanas —a falta de los datos de tres centros—: "Suponen el 0,012% del personal investigador. ¿Es mucho o es poco? Debería ser un cero, pero también quiero poner en valor los números". Es uno de los argumentos esgrimidos por la responsable de Universidades a preguntas de la oposición en una comparecencia, este martes, para informar sobre qué ha hecho su departamento respecto al caso del catedrático emérito de Sociología de la Universidad de Barcelona, Ramón Flecha, acusado por trece mujeres de abuso y acoso sexual, abuso de poder, violencia psicológica y explotación laboral en julio.

Sobre las denuncias internas, que la Universidad de Barcelona está investigando a través de una comisión de tres miembros, Montserrat ha afirmado que tiene "máximo respeto por la autonomía universitaria" y que confía en que, una vez se conozcan las conclusiones de la investigación, se tomen las medidas que correspondan.

Ante la pregunta directa de las diputadas y diputados de los diversos grupos sobre actuaciones concretas que haya llevado a cabo su departamento, la consellera ha respondido: "Mi respeto absoluto por las personas que están sufriendo estos casos. Desafortunadamente, no hemos tenido ningún contacto con las víctimas, tenemos que ser cuidadosos con el secreto de sumario". También ha detallado diversas medidas actuales y de anteriores mandatos en cuanto a igualdad en universidades, como el protocolo guía de prevención, detección y actuación contra el acoso.

"Hay una responsabilidad de la Universidad de Barcelona" La diputada de ERC Tània Verge ha indicado que este caso "va más allá del protocolo antiacoso, porque las denuncias sobrepasan esta cuestión". "Hay una responsabilidad de la UB, están fallando otros protocolos, como el de acoso laboral", ha sentenciado. Asimismo, ha remarcado que existían dos denuncias internas previas en la universidad del grupo CREA bajo el liderazgo de Flecha, en 2004 y 2016, por presunto funcionamiento sectario. Por otro lado, la diputada del PP Míriam Casanova ha subrayado su "rechazo rotundo y nítido" por los hechos denunciados. Aunque ha puesto en valor que la universidad se ha comprometido a "actuar sin demora y con toda la contundencia para aclarar los hechos", también ha lamentado que la UB no hubiera emprendido antes estas acciones. En ese sentido, ha indicado: "Es sorprendente que la dirección de CREA no haya abierto una investigación interna desde el primer momento. Al contrario, Ramón Flecha y la directora negaron los hechos". La diputada, además de preguntar por las actuaciones de Universidades, también ha querido saber qué ha hecho el Departamento de Igualdad y Feminismo. Por su parte, el diputado de la CUP Xavier Pellicer ha sentenciado: "Nos parece que la autonomía universitaria no puede ser una excusa. Los derechos fundamentales no entienden de autonomías". A pesar de las reiteradas preguntas de la oposición, la consellera Núria Montserrat no ha dado detalles concretos de posibles actuaciones que hubiera realizado su departamento. Como han comentado en sede parlamentaria, está previsto que haya una comparecencia del rector de la UB, Joan Guàrdia, una vez finalice la investigación sobre el caso.